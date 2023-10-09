Самое большое подорожание. Сколько стоят квартиры в Кракове и пригороде

Краков по ценам на квартиры – один из самых дорогих городов Польши. Жилье в городе недешевое как на первичном, так и на вторичном рынке.

Сколько сейчас стоят квартиры в Кракове и в регионе, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на muratorplus.pl.

Цены на "вторичке" Кракова – растут или падают?

Краков для покупателей квартир – точно не дешевый город. А сейчас квартиры на вторичном рынке квартиры даже стоят больше, чем когда-либо – цена сделок превысила барьер в 11 000 злотых (свыше 93 тысяч гривен) за квадратный метр. Однако многое зависит от расположения и состояния квартиры. И все еще можно найти выгодные предложения.

Согласно данным банка PKO BP, в первом квартале текущего года средние цены предложения выросли на 3,1% по сравнению с предыдущим. И в ближайшее время эксперты ожидают дальнейшего роста цен жилье.

Цены на жилье по данным Нацбанка Польши

Каждый квартал НБП анализирует ценовую ситуацию на рынках жилья крупнейших городов страны. Пока последние доступные данные касаются ситуации во втором квартале 2023 года. По данным Национального банка Польши, средняя цена квартиры на вторичном рынке в Кракове составляет:

цена предложения – 13 026 злотых за кв. метр;

цена сделки реальной – 11 018 злотых за кв. метр.

Фото: Квартиры в Кракове на вторичном рынке стоят около 11 тыс. злотых за метр (скриншот с сайта otodom.pl)

Если сравнить этот квартал с предыдущим, то можно увидеть, что произошел рост цен на 3,1% и цен сделок на 1,3%. За год первые выросли на 3,3%, а вторые – на 2,7%.

Цены на квартиры по данным Otodom Analytics

Каждый месяц эксперты Otodom Analytics тоже обновляют отчеты по ценам на квартиры. Доступны данные за август 2023 года, полученные путем анализа рекламных объявлений о продаже. В августе в Кракове средняя квартира стоила 14048 злотых (свыше 127 тысяч гривен) за квадратный метр (цена предложения).

Также цены отличались в зависимости от квадратуры жилья:

квартира до 40 м2 – 15 111 злотых за кв. метр;

квартира 40–59 м2 – 13 624 злотых за кв. метр;

квартира 60-89 м2 - 13 525 злотых за кв. метр;

квартира свыше 90 м2 – 14 569 злотых за кв. метр.

В рейтинге городов Otodom Analytics дороже Кракова была только Варшава.

Фото: Примеры цен на квартиры в Кракове (скриншоты с сайта otodom.pl)

Цены на квартиры в Кракове, вторичный рынок – обзор Murator

По ценам вторичный рынок в Кракове иногда превышает даже первичный.

"Имеем дело с самыми высокими ценами в истории этого города. К счастью, в случае цен сделок это не так плохо, что свидетельствует о том, что всегда стоит пытаться договориться с продавцом. Также стоит искать выгодные предложения", – пишут аналитики Murator.

Сколько покупатель заплатит за квартиру, зависит от размера квартиры и удаленности от центра. Просматривая объявления на сайтах, можно найти такие предложения:

двухкомнатная квартира в зеленой зоне за 750 000 злотых (52 м2);

четырехкомнатная квартира в новостройке за 999 000 злотых (67 м2);

двухкомнатная квартира с гардеробом за 875 000 злотых (50 м2);

трехкомнатная квартира включая паркоместо за 819 000 злотых (81 м2),

трехкомнатная квартира с балконом в многоквартирном доме за 650 000 злотых (63 м2);

двухкомнатная квартира за 710 000 злотых (46 м2).

По словам экспертов, в настоящее время на вторичном рынке по всей Польше наблюдается оживление. Оно связано, в частности, с улучшением ситуации на рынке ипотечных кредитов и внедрением программы безопасного кредита под 2% (Secure Credit 2%), писало РБК-Украина накануне.

"Очень высокий спрос в сочетании с сезоном отпусков привели к значительному продлению срока рассмотрения заявок. К счастью, в последние дни ситуация постепенно начинает улучшаться", – говорят эксперты Expander и Rentier.io.

Вблизи Кракова. Цены на квартиры в Малопольском воеводстве

Покупка квартиры в Кракове – это большие затраты. Чтобы сэкономить, стоит по крайней мере рассмотреть другие места Малопольского воеводства.

За пределами больших городов цены на квартиры на вторичном рынке обычно заметно ниже. Это наглядно демонстрирует просмотр примерных предложений по продаже квартир площадью 40-60 м2 в следующих городах:

Бохня – 420 тыс. злотых за двухкомнатную квартиру (50 м2); Олькуш – 345 тыс. злотых за трехкомнатную квартиру (60,5 м2); Освенцим – 275 тыс. злотых за двухкомнатную квартиру (50,5 м2); Тарнув – 480 тыс. злотых за три комнаты (48 м2); Величка – 605 тыс. злотых за трехкомнатную квартиру (55 м2); Закопане – 645 тыс. злотых за двухкомнатную квартиру (47 м2).

Между тем, аренда жилья забирает существенную часть заработка жителей Германии. Исследование показало, что 36% всех потребительских расходов жителей страны идет именно на аренду и расходы на коммунальные услуги. Мы писали, во сколько обойдется аренда жилья в Германии в 2023 году.

Также стало известно, сколько будут зарабатывать украинцы в Польше после повышения минимальных зарплат.

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