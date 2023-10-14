Цены взлетели на 70%. Сколько сейчас стоит жилье в странах Европы

С 2010 года цены на жилье в странах Европы выросли в среднем на 70%, свидетельствуют данные Евростата. За это время существенного подорожания жилья не было только в Италии, Греции и на Кипре.

РБК-Украина рассказывает, как изменились цены на недвижимость и арендные ставки с 2010 года по второй квартал 2023 года.

Как изменились цены на аренду жилья в Европе за 13 лет

За несколько лет цены на недвижимость в Европе и в аренду, и на продажу существенно подорожала. Есть страны ЕС, где по данным Евростата стоимость жилья за более десяти лет выросла более чем вдвое:

Эстония (+211%);

(+211%); Венгрия (+180%);

(+180%); Литва (+152%);

(+152%); Латвия (+144%);

(+144%); Чехия (+122%)

(+122%) Люксембург и Австрия (обе +120%).

Есть всего несколько стран, где за последние 13 лет не было кардинального повышения цен. За более чем десять лет квартиры, наоборот, подешевели в Греции, которая в 2010 году боролась с кризисом (-14%), в Италии (-8%) и на Кипре (-3%).

Фото: Италия – одна из стран, где жилье дешевеет (скриншот с сайта airbnb.com)

Почему дешевеет жилье в Южной Европе

Многие удивляются, что цены на аренду жилья не растут в странах популярной среди туристов и экспатов Южной Европы. Ведь многие мечтают приобрести или арендовать там дом для отдыха, куда можно приезжать хотя бы на теплый сезон. В Греции, Италии и Кипре стоимость жилья не просто не выросла, но и снизилась.

На самом деле снижение цен в Италии и Греции в значительной степени связано с ростом цен на энергоносители и большой долей старых домов без ремонтов, которые не часто хотят снимать из-за высоких счетов за коммуналку и неудовлетворительного состояния самого жилья.

"Многие дома в небольших итальянских городах и селах старые, их годами не ремонтировали. Они потребляют много энергии, иногда там есть и другие бытовые проблемы. Доходы домохозяйств в Греции упали, и, как и в других южных странах, COVID-19 спровоцировал снижение доходов от аренды", – комментирует польский эксперт Казимеж Кирейчик, советник по жилищной стратегии JLL.

По словам эксперта, при этом гораздо труднее объяснить падение цен на Кипре. Этот рынок сильно пострадал от кризиса 2008 года и реальные цены продолжали падать до 2014 года.

Фото: В Греции цены на недвижимость также не растут (скриншот с сайта airbnb.com)

"Крупнейшей группой иностранцев, покупающих там недвижимость, оставались россияне. Вероятно, желая воспользоваться "золотыми визами". Кипрский рынок активен, и недавнее снижение индекса цен, вероятно, также отражает изменения: уменьшение процента очень дорогих объектов в пользу большей доли домов, ориентированных на средний класс", – объясняет Казимеж Кирейчик.

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Что лучше – покупать или арендовать?

По данным Евростата, цены на жилье на продажу в ЕС выросли больше чем цена аренды. И это касается 20 из 27 стран Евросоюза. К слову, Польша в этот список не входит. Там аренда с 2010 года выросла почти на 75%.

Цены на аренду выросли в 26 странах ЕС. Больше всего – в Эстонии (+208%) и Литве (+168%). Падение цен на аренду зафиксировано в Греции (-21%).

Сейчас во многих странах цены на аренду квартир несколько снижаются. Хотя в целом во втором квартале 2023 года цены на недвижимость в ЕС выросли на 0,3% по сравнению с первым кварталом 2023-го.

Наибольшее падение цен на аренду квартир зафиксировали в таких странах:

Германия (-9,9%);

(-9,9%); Дания (-7,6%);

(-7,6%); Швеция (-6,8%).

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Наибольший рост цен был зафиксирован в Хорватии (+13,7%), Болгарии (+10,7%) и Литве. (+9,4%).

Дефицит жилья. Сколько стоит аренда в больших городах

Подорожание жилья в аренду фиксируют и другие исследования. Statista.com проанализировали 64 004 единиц жилья в 23 городах Европы, которые сдают в аренду в основном молодым людям. Более 95,8% жилья сдавали полностью с мебелью и 58% включали оплату коммуналки.

Фото: Сколько стоит аренда квартир в городах Европы. Цена за однокомнатную квартиру с мебелью (инфографика РБК-Украина)

Оказалось, что стоимость аренды квартир в Лиссабоне и Порту выросла на 25% с апреля по июнь 2023 года по сравнению с тем же периодом годом ранее. Это тревожный показатель, особенно учитывая, что местные зарплаты (и без того низкие по сравнению с остальной Европой) не растут такими же темпами, пишут на сайте Statista.

За тот же период в столице Венгрии Будапеште средняя цена на квартиру подскочила на впечатляющие 43% по сравнению с прошлым годом – до 1100 евро.

Между тем в итальянских Флоренции и Турине, которые исторически имели гораздо более низкие цены на аренду жилья, чем в других частях страны, начинают догонять упущенное. Флоренция наблюдала всплеск цен на аренду квартир на 21% (до средней цены 1700 евро), в Турине жилье подорожало на 12,5% (900 евро), – пишут аналитики.

"Этому есть несколько причин. Во-первых, в Европе разгар дефицита жилья. Это резко повышает стоимость аренды квартиры во многих городах континента. Но в то же время новый тренд эпохи COVID – работы из дома – означает, что многие молодые квалифицированные работники переезжают за границу. тоже влияет на цены", – говорится в публикации.

Больше всего цены на аренду выросли в таких городах:

Будапешт (42,9%);

(42,9%); Гаага (27,8%);

(27,8%); Утрехт (25,8%);

(25,8%); Порту (25%);

(25%); Лиссабон (15,8%).

Напомним, Краков – один из самых дорогих городов Польши по стоимости жилья. Мы писали, сколько стоят квартиры в Кракове и пригороде.

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