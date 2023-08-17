Документы и выплаты. Что нужно знать об увольнении с работы в Германии

С начала полномасштабной войны большое количество украинцев вынуждено было искать временное убежище в Европе. В настоящее время первое место по количеству украинских беженцев занимает Германия.

В Германии можно столкнуться с бюрократией по очень многим вопросам. О своем опыте взаимодействия с немецкой бюрократической машиной рассказала живущая в этой стране Лейла Агаева уже около года.

Также немало формальностей нужно соблюсти, если вы решили сменить работу. TRAVEL РБК-Украина рассказывает, как обычно увольняются с работы в Германии.

Увольнение с работы в Германии. С чего начать и что учитывать

Если вы решите уволиться с работы в Германии, необходимо выполнить несколько шагов. Перед увольнением по собственному желанию принято запланировать беседу со своим прямым руководителем – в идеале лицом к лицу, советуют в издании TheLocal.de.

В большинстве случаев работодателя следует предупредить по крайней мере за месяц до увольнения. После устной беседы нужно сформулировать официальное письмо. Глава 623 Гражданского кодекса Германии гласит, что вы должны сделать это, чтобы расторжение трудовых отношений было официальным.

Обратите внимание, что письмо не следует отправлять по электронной почте. Пересылка письма в электронной форме или сообщение по телефону может не считаться способом информирования об увольнении. Это должно быть структурированное официальное письмо, которое нужно распечатать. Оно должно содержать адрес компании в верхнем левом углу. Также – дату и тему письма: Kündigung meines Arbeitsvertrags: расторжение моего трудового контракта.

В письме нужно указать точную дату, когда вы планируете уволиться. Убедитесь в том, что руководитель получил ваше письмо.

Фото: Письмо об увольнении, посланное по электронной почте, не воспримут как официальное. Требуется печатный вариант (unsplash.com)

В некоторых контрактах указано, за сколько времени нужно предупредить об увольнении. Но в целом немецкое законодательство предусматривает, что должно предупредить об этом в срок не менее четырех недель до увольнения. Исключение из этого правила составляют работники, находящиеся на 6-месячном испытательном сроке, для которых допускается двухнедельный срок предупреждения независимо от числа месяца.

Лишь в неординарных случаях, например, если работодатель жестко обращается с работником или совершает что-либо противозаконное, допускается fristlose Kündigung (увольнение без окончательного срока).

Что следует сделать перед увольнением

Проверьте свой трудовой договор. Следует перечитать трудовой договор и определить, за сколько времени вы должны предупредить своего работодателя. Если есть какие-то юридические проблемы, это нужно выяснить заранее.

Добросовестно работайте до увольнения. Вероятно, ваши обязанности будут поручать другому человеку. Его нужно ввести в курс дела, передать обязанности и ознакомить с особенностями работы. Обсудите текущие проекты со своим управляющим. Это значительно повлияет не на вашу репутацию, отзывы о вас и на то, как к вам будут относиться на предыдущем месте работы.

Проверьте, можете ли вы подать заявку на пособие по безработице. Если вы работали в Германии в течение последних 5 лет полный рабочий день, вы можете получать пособие по безработице на срок до 2 лет, в зависимости от вашего возраста. Часто сотрудники получают 67% от суммы, которую они зарабатывали ими на предыдущей работе. Однако если вы уволились по собственной инициативе и тем более без веских причин, вы не будете получать пособие в течение первых 3 месяцев после увольнения.

Проверьте, сколько дней отпуска у вас осталось. Ваш последний день в офисе не обязательно ваш последний официальный рабочий день: обязательно уточните в отделе кадров, сколько дней оплачиваемого отпуска у вас осталось. Также работодатель может позволить вам получить компенсацию за неиспользованный отпуск, если вы предпочитаете дополнительные деньги во время последней выплаты, а не дополнительные дни отпуска.

Фото: Перед увольнением нужно проверить, остались ли дни неиспользованного отпуска и перечитать трудовой договор (unsplash.com)

Попросите рекомендательное письмо. В Германии вы имеете законное право на рекомендательное письмо (Arbeitszeugnis) от компании, где работаете. И вообще, в стране принято собирать рекомендательные письма с предыдущих мест работы: ими активно интересуются будущие работодатели во время собеседований.

Оформите пособие по безработице, если это необходимо. Если вы оставили работу добровольно, центр занятости обычно дает трехмесячный период (Sperrzeit) – это означает, что в течение этого времени вы не имеете права на пособие по безработице. Однако, хотя вы не будете получать деньги от центра занятости в течение этого времени, они, как правило, будут покрывать ваши выплаты медицинского страхования.

Но если у вас нет нового трудового договора с предыдущей работы, вам все равно нужно будет зарегистрироваться безработным позже в первый день после увольнения.

Как прекратить разные виды договоров

Срочный трудовой контракт. Срочный или ограниченный контракт прекращается автоматически по истечении согласованного периода работы. Внеочередной разрыв возможен, однако для увольнения должна быть весомая причина, пишет сайт Expatrist.com.

Бессрочный трудовой контракт заключается между вами и работодателем на неопределенный срок. Работники имеют право уволиться по собственному желанию даже без объяснения каких-либо уважительных причин.

Такое соглашение, как правило, действует до пенсионного возраста работника, если он не уволится или его не уволит работодатель. Однако вам нужно помнить о регламентированном сроке предупреждения, когда нужно сказать о своем увольнении заранее.

Увольнение во время испытательного срока

Испытательный срок в Германии обычно не превышает 6 месяцев. Работник может уволиться с работы во время испытательного срока с двухнедельным предупреждением. Если испытательный срок длится более шести месяцев, срок предупреждения продлевается с двух до четырех недель. На испытательном сроке работники могут уволиться без объяснения причины.

Фото: Уйти с работы внезапно можно только в исключительных случаях. Преимущественно при несоблюдении работодателем ваших прав (unsplash.com)

Можно ли уволиться с работы неожиданно

Уволиться с работы в Германии внезапно можно только в исключительных случаях. Как работодатель, так и работник могут расторгнуть трудовой договор без предупреждения только по важной причине. В Германии это называется экстраординарным расторжением.

Работник должен подать заявление об увольнении в течение 2 недель после возникновения причины увольнения. Если причины оправданы (нарушение закона, нарушение прав работников работодателем), вы можете уйти с работы немедленно.

Возможные основания для внезапного увольнения:

задержки заработной платы;

нарушение техники безопасности на рабочем месте;

преследования и оскорбления;

буллинг;

Так или иначе, в этих случаях также следует отправить официальное письменное письмо-предупреждение работодателю. Также следует проконсультироваться с юристом по поводу причины увольнения без предупреждения. Если причина окажется необоснованной, вы можете столкнуться с судебным иском с последующим признанием расторжения недействительным.

Обратите внимание. Если вы увольняетесь внезапно и без уведомления, то не будете права на финансовую помощь работникам в течение первых 3 месяцев. Чтобы избежать этой проблемы, работник должен проинформировать центр занятости о причине увольнения и доказать, что оно было обоснованным.

Отметим, что Германия известна сильной экономикой и высоким качеством жизни. Если хорошо выучить язык и подтвердить свои профессиональные навыки, то в этой стране можно зарабатывать достаточно много. Мы писали, кому в Германии платят больше всего: список профессий.

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