85 тысяч евро в год. Кому в Германии платят больше всего: список профессий
Германия известна сильной экономикой и высоким качеством жизни. Если хорошо выучить язык и подтвердить свои профессиональные навыки, то в этой стране можно зарабатывать достаточно много.
TRAVEL РБК-Украина рассказывает о самых высокооплачиваемых вакансиях в Германии.
1. Медицинский консультант
Средняя годовая зарплата: 86 000 евро
Диапазон зарплат: от 61700 до 137700 евро в год
В фармацевтической отрасли можно заработать хорошие деньги. Медицинские консультанты имеют одни из самых высоких зарплат в Германии.
Медицинский советник предоставляет консультации фармацевтическим и медицинским компаниям. Часто в таких консультациях есть и научная составляющая. Чтобы стать медицинским консультантом, необходимо иметь медицинское образование, клинический опыт и квалификацию в области фармацевтической медицины или клинических исследований.
Медицинские консультанты обеспечивают выполнение нормативных актов, помогают в маркетинге и продажах продукции, а также обычно должны обладать навыками лидерства, коммуникации и концепции разработки лекарств и маркетинга.
Те, кто получил такую специальность за границей, могут работать медицинскими консультантами и в Германии. Но для этого квалификацию нужно подтверждать на экзаменах.
2. Врач
Средняя годовая зарплата: 85 100 евро
Диапазон зарплат: от 47 400 до 142 200 евро в год
Профессия врача предоставляет отличные возможности с высокими стартовыми зарплатами. Это одна из самых высокооплачиваемых работ в Германии. Важно отметить, что потенциал заработка может отличаться в зависимости от профессионального опыта и конкретной области медицины, в которой вы выбрали специализацию.
Фото: Врачи – очень уважаемая профессия в Германии (unsplash.com)
К тому же, в Германии постоянно не хватает докторов, поэтому в них большие очереди, а сам прием у врача может проходить недолго.
Врачи, прошедшие обучение за границей, могут заниматься медицинской практикой в Германии, но их образование и квалификацию нужно также подтверждать на экзаменах, как и в случаях с медицинскими консультантами (правда, специфика здесь другая).
3. Пилот
Средняя годовая зарплата: 83 300 евро
Диапазон зарплат: от 27 600 до 160 900 евро
В Германии много вариантов подготовки таких специалистов. Можно учиться на пилота авиакомпании, пилота корпоративной/деловой авиации, пилота грузового транспорта или даже пилота-инструктора.
Приготовьтесь к тому, что будут выдвигать требования по возрасту, знанию английского и других языков, иметь базовую медицинскую подготовку и так далее.
Пилоты, например гражданской авиации, получают одну из самых высоких зарплат в Германии. Но учитывайте, что обучение на пилота в любой стране ЕС может стоить дорого.
4. Юрист
Средняя годовая зарплата: 82 900 евро
Диапазон зарплат: от 38 000 до 146 000 евро
Если вы когда-нибудь мечтали получить профессию юриста, можно рассмотреть Германию как страну, где можно стать таким специалистом. Правда, если вы выучились на юриста в другой стране, нужно пройти достаточно долгий путь, что работать по специальности и здесь, ведь нужно знание не только языка, но и местного законодательства.
Фото: Если вы хотите работать юристом, лучше сразу проходить обучение именно в Германии (unsplash.com)
Одним из больших преимуществ изучения права в Германии является высокое качество образования известных и профессиональных юридических школ. Хотя большинство юридических программ преподаются на немецком языке, но доступны также программы на английском.
Чтобы получить полную квалификацию юриста, после профильного обучения необходимо сдать государственный экзамен и пройти двухлетнюю стажировку. Академические требования включают аттестат об окончании средней школы, владение немецким и английским языками, а также высшее образование в области права или его эквивалент. Выступление на этот путь откроет дверь полноценной юридической карьеры.
5. Консультант по управлению бизнесом
Средняя годовая зарплата: 82 000 евро
Диапазон зарплат: от 40 200 до 141 700 евро
Консультанты по менеджменту предоставляют консультационные услуги по оптимизации эффективности бизнеса любых отраслей. Они проводят исследования, анализы и семинары, представляя выводы и советы клиентам.
Необходимый минимум – степень бакалавра. И в зависимости от отрасли вам также может потребоваться специальная подготовка в таких областях, как ИТ, финансы и кадры. Основные навыки включают работу в команде, решение кризисных проблем, стратегическое планирование и осведомленность о бизнес-делах.
6. Разработчик программного обеспечения, руководитель IT-проектов
Средняя годовая зарплата: 81 500 евро
Диапазон зарплат: от 58 100 до 123 700 евро
В Германии вакансии разработчиков программного обеспечения предлагают привлекательное вознаграждение, доступно много вакансий на разных должностях. Архитекторы программного обеспечения получают самую высокую зарплату.
Архитектор программного обеспечения разрабатывает программы и разрабатывает общий формат функций и интерфейсов того или иного продукта. Архитектор разрабатывает спецификации высокого уровня, обеспечивает техническое руководство и инструктаж для разработчиков и инженеров. Сильные технические навыки и опыт разработки программного обеспечения важны.
Фото: Руководители айти-проектов получают одну из самых высоких зарплат в Германии (unsplash.com)
8. Руководители технических проектов
Средняя годовая зарплата: 79 900 евро
Диапазон зарплат: от 53800 до 132500 евро
Такие специалисты занимаются управлением крупными программными системами, обычно состоящими из нескольких различных проектов, обеспечивающих бесперебойную работу технологического процесса на заводах, фабриках, в крупных компаниях различных отраслей.
В Германии для этого нужно иметь высшее образование в области компьютерных наук, бизнес-информационных систем, бизнес-администрирования или других смежных отраслей.
9. Юридический консультант
Средняя годовая зарплата: 78 900 евро
Диапазон зарплат: от 50 600 до 123 800 евро
Юридические консультанты предоставляют экспертные консультационные услуги отдельным лицам и организациям. Хотя они могут не представлять клиентов в суде, как это делают юристы, но предлагают комплексную юридическую поддержку высшему руководству компаний.
В их обязанности входит обеспечение соблюдения внутреннего контроля, расчет рисков и составление договоров по патентам и торговым маркам.
Юридические консультанты дают советы руководителям компаний, помогая им сориентироваться в особенностях законов и нормативных актов, влияющих на их бизнес. Учитывая сложность правовой системы Германии роль юридических консультантов становится еще более необходимой.
Раньше мы рассказывали, каких специалистов больше не хватает в Германии.
Также сообщалось, в каких странах Европы – самые высокие зарплаты.
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