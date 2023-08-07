85 тысяч евро в год. Кому в Германии платят больше всего: список профессий

Германия известна сильной экономикой и высоким качеством жизни. Если хорошо выучить язык и подтвердить свои профессиональные навыки, то в этой стране можно зарабатывать достаточно много.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает о самых высокооплачиваемых вакансиях в Германии.

1. Медицинский консультант

Средняя годовая зарплата: 86 000 евро

Диапазон зарплат: от 61700 до 137700 евро в год

В фармацевтической отрасли можно заработать хорошие деньги. Медицинские консультанты имеют одни из самых высоких зарплат в Германии.

Медицинский советник предоставляет консультации фармацевтическим и медицинским компаниям. Часто в таких консультациях есть и научная составляющая. Чтобы стать медицинским консультантом, необходимо иметь медицинское образование, клинический опыт и квалификацию в области фармацевтической медицины или клинических исследований.

Медицинские консультанты обеспечивают выполнение нормативных актов, помогают в маркетинге и продажах продукции, а также обычно должны обладать навыками лидерства, коммуникации и концепции разработки лекарств и маркетинга.

Те, кто получил такую специальность за границей, могут работать медицинскими консультантами и в Германии. Но для этого квалификацию нужно подтверждать на экзаменах.

2. Врач

Средняя годовая зарплата: 85 100 евро

Диапазон зарплат: от 47 400 до 142 200 евро в год

Профессия врача предоставляет отличные возможности с высокими стартовыми зарплатами. Это одна из самых высокооплачиваемых работ в Германии. Важно отметить, что потенциал заработка может отличаться в зависимости от профессионального опыта и конкретной области медицины, в которой вы выбрали специализацию.

Фото: Врачи – очень уважаемая профессия в Германии (unsplash.com)

К тому же, в Германии постоянно не хватает докторов, поэтому в них большие очереди, а сам прием у врача может проходить недолго.

Врачи, прошедшие обучение за границей, могут заниматься медицинской практикой в Германии, но их образование и квалификацию нужно также подтверждать на экзаменах, как и в случаях с медицинскими консультантами (правда, специфика здесь другая).

3. Пилот

Средняя годовая зарплата: 83 300 евро

Диапазон зарплат: от 27 600 до 160 900 евро

В Германии много вариантов подготовки таких специалистов. Можно учиться на пилота авиакомпании, пилота корпоративной/деловой авиации, пилота грузового транспорта или даже пилота-инструктора.

Приготовьтесь к тому, что будут выдвигать требования по возрасту, знанию английского и других языков, иметь базовую медицинскую подготовку и так далее.

Пилоты, например гражданской авиации, получают одну из самых высоких зарплат в Германии. Но учитывайте, что обучение на пилота в любой стране ЕС может стоить дорого.

4. Юрист

Средняя годовая зарплата: 82 900 евро

Диапазон зарплат: от 38 000 до 146 000 евро

Если вы когда-нибудь мечтали получить профессию юриста, можно рассмотреть Германию как страну, где можно стать таким специалистом. Правда, если вы выучились на юриста в другой стране, нужно пройти достаточно долгий путь, что работать по специальности и здесь, ведь нужно знание не только языка, но и местного законодательства.

Фото: Если вы хотите работать юристом, лучше сразу проходить обучение именно в Германии (unsplash.com)

Одним из больших преимуществ изучения права в Германии является высокое качество образования известных и профессиональных юридических школ. Хотя большинство юридических программ преподаются на немецком языке, но доступны также программы на английском.

Чтобы получить полную квалификацию юриста, после профильного обучения необходимо сдать государственный экзамен и пройти двухлетнюю стажировку. Академические требования включают аттестат об окончании средней школы, владение немецким и английским языками, а также высшее образование в области права или его эквивалент. Выступление на этот путь откроет дверь полноценной юридической карьеры.

5. Консультант по управлению бизнесом

Средняя годовая зарплата: 82 000 евро

Диапазон зарплат: от 40 200 до 141 700 евро

Консультанты по менеджменту предоставляют консультационные услуги по оптимизации эффективности бизнеса любых отраслей. Они проводят исследования, анализы и семинары, представляя выводы и советы клиентам.

Необходимый минимум – степень бакалавра. И в зависимости от отрасли вам также может потребоваться специальная подготовка в таких областях, как ИТ, финансы и кадры. Основные навыки включают работу в команде, решение кризисных проблем, стратегическое планирование и осведомленность о бизнес-делах.

6. Разработчик программного обеспечения, руководитель IT-проектов

Средняя годовая зарплата: 81 500 евро

Диапазон зарплат: от 58 100 до 123 700 евро

В Германии вакансии разработчиков программного обеспечения предлагают привлекательное вознаграждение, доступно много вакансий на разных должностях. Архитекторы программного обеспечения получают самую высокую зарплату.

Архитектор программного обеспечения разрабатывает программы и разрабатывает общий формат функций и интерфейсов того или иного продукта. Архитектор разрабатывает спецификации высокого уровня, обеспечивает техническое руководство и инструктаж для разработчиков и инженеров. Сильные технические навыки и опыт разработки программного обеспечения важны.

Фото: Руководители айти-проектов получают одну из самых высоких зарплат в Германии (unsplash.com)

8. Руководители технических проектов

Средняя годовая зарплата: 79 900 евро

Диапазон зарплат: от 53800 до 132500 евро

Такие специалисты занимаются управлением крупными программными системами, обычно состоящими из нескольких различных проектов, обеспечивающих бесперебойную работу технологического процесса на заводах, фабриках, в крупных компаниях различных отраслей.

В Германии для этого нужно иметь высшее образование в области компьютерных наук, бизнес-информационных систем, бизнес-администрирования или других смежных отраслей.

9. Юридический консультант

Средняя годовая зарплата: 78 900 евро

Диапазон зарплат: от 50 600 до 123 800 евро

Юридические консультанты предоставляют экспертные консультационные услуги отдельным лицам и организациям. Хотя они могут не представлять клиентов в суде, как это делают юристы, но предлагают комплексную юридическую поддержку высшему руководству компаний.

В их обязанности входит обеспечение соблюдения внутреннего контроля, расчет рисков и составление договоров по патентам и торговым маркам.

Юридические консультанты дают советы руководителям компаний, помогая им сориентироваться в особенностях законов и нормативных актов, влияющих на их бизнес. Учитывая сложность правовой системы Германии роль юридических консультантов становится еще более необходимой.

Раньше мы рассказывали, каких специалистов больше не хватает в Германии.

Также сообщалось, в каких странах Европы – самые высокие зарплаты.

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