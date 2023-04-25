О "Дии" можно и не мечтать. Чем украинцев удивляет бюрократия в Германии

Что ждать беженцам, которые переезжают в эту страну и с какими трудностями можно столкнуться – в материале.

Среди многих украинцев Германия известна не только высокими выплатами и мощной помощью, но и бюрократией. Многие процессы, где следует взаимодействовать с государством, проходят слишком долго и сложно.

Уже привыкшие оформлять нужные документы онлайн в "Дии" за несколько минут, украинцы искренне удивляются тому, что в Германии документы нужно слать по почте, ответы на вопросы нужно ждать месяцами, а анкетные данные в местном Джобцентре могут перепутать или потерять.

Впрочем, это далеко не все неудобства, с которыми могут столкнуться украинцы в этой стране. О своем опыте взаимодействия с немецкой бюрократией для TRAVEL РБК-Украина рассказала Лейла Агаева, которая живет в этой стране уже около года.

Высокие выплаты и работа. Почему для переезда часто выбирают Германию

С начала полномасштабной войны, большое количество украинцев вынуждено было искать временное убежище за пределами Украины, в частности в Европе. В настоящее время второе место по количеству украинских беженцев занимает Германия. По состоянию на апрель 2023 года страна приняла более миллиона беглецов от войны.

Германия популярна среди украинцев по многим причинам. В частности:

здесь украинцам предоставляется социальное жилье, полностью оплачиваемое государством;

Германия имеет самые высокие денежные выплаты беженцам среди всех стран, предоставляющих убежище украинцам (около 502 евро в месяц на одного взрослого);

наличие бесплатного медицинского страхования и высокий уровень медицины;

предоставление нуждающимся беженцам языковых или профессиональных курсов;

бесплатное образование и возможность для украинских школьников/студентов продолжить свое обучение в образовательных учреждениях Германии;

наличие достаточного количества рабочих мест для украинцев;

большое количество волонтеров, помогающих с любыми организационными или юридическими вопросами.

Но как и где угодно, без минусов здесь тоже не обходится. Одно из самых больших препятствий, с которым обязательно столкнется каждый беженец, это "славная" немецкая бюрократия. Собственно, я сама за год жизни в этой стране лично не раз испытала на себе подобную проблему.

Только лично и на бумаге. В госуслугах почти нет диджитализации

Очевидный аспект, в котором немецкий государственный аппарат кардинально уступает украинскому – почти полное отсутствие диджитализации. Любые вопросы должны решаться лично и исключительно на бумаге. Это сильно замедляет процесс. Не говоря уже о том, что абсолютно все нужно посылать бумажной почтой.

О каком-либо аналоге нашей "Дии" можно и не мечтать. А все государственные реестры, сайты или приложения работают очень неэффективно.

Фото: С немецкой бюрократией так или иначе столкнется каждый, кто переезжает в эту страну (Getty Images )

Вспоминаю, как я, уже оформив банковскую карту, хотела получить возможность пользоваться ею в интернете и через Apple Pay. Для этого нужно отдельно оформить онлайн-банкинг. Это почему-то невозможно сделать прямо в отделении банка.

Я должна была отправить отдельный запрос на отправку мне по почте для регистрации через приложение банка. По электронной почте это сделать нельзя, ведь немцы очень беспокоятся о защите персональных данных. В результате, несмотря на то, что в тот день я была в отделении банка, возможность платить в интернете я получила только через неделю, когда бумажное письмо наконец-то дошло.

Но это еще ничего по сравнению с ситуацией с местным центром занятости (Джобцентр). Он собственно и занимается всеми вопросами беженцев: от выплат до обеспечения языковыми или профессиональными курсами. Количество документов, которые нужно подать, и анкет, которые нужно заполнить, чтобы банально встать на учет, иногда может просто пугать. А личной встречи можно ожидать до нескольких недель.

Вам могут озвучить совершенно разные данные об одном и том же вопросе

Мои последующие сложности возникли, когда пришлось переехать из одного города в другой. Всюду регистрироваться нужно было по-новому, ведь каждый город отвечает только за своих жителей. Сначала все шло довольно гладко: на запись в Джобцентр я попала легко, подала имеющиеся у меня документы и довольно быстро была зарегистрирована.

Сразу же я получила около двадцати страниц различных анкет, которые нужно заполнить, и вдобавок – целый перечень необходимых документов.

Все это нужно было либо отправить бумажной почтой, либо прийти и лично бросить в почтовый ящик перед офисом. Но не успела я отдать их, как на следующей встрече в центре занятости мне сообщили, что они уже не нужны. Так что я и жила себе с чистой совестью, пока через пару месяцев мне не поступило сообщение о том, что я снята с учета за непредоставление этих документов.

Я так и не знаю, почему на встрече мне сказали совсем другое, но в немецких государственных учреждениях это довольно частая ситуация. Каждый сотрудник говорит тебе совершенно разные вещи, и нередко они даже противоречат друг другу.

Как позже оказалось, мне даже поступали письма с предупреждениями и просьбой все же предоставить документы. Но получила я их почему-то намного позже, чем должна была, и тогда уже было слишком поздно что-то с этим сделать. Пришлось снова регистрироваться с нуля и теперь уже уточнять все вопросы сразу у нескольких сотрудников.

Фото: Анкеты могут быть объемом по 20 страниц. Отправлять их надо по почте или бросать в ящик перед офисом ( Getty Images )

Но даже будучи на учете в Джобцентре, выплат от них первые полгода я не получала. Как мне сообщили, я, как студентка, должна отправиться на стипендию и жить только из тех денег. Процедура подачи на нее не менее сложна и также является бюрократической.

Почти три месяца я ждала ответа, живя на заранее отложенные деньги. А когда стипендия наконец-то поступила, оказалось, что сумма существенно меньше выплат для беженцев, и каждый месяц пришлось влезать в собственные сбережения. Только через полгода я выяснила, что эту разницу на самом деле центр занятости по правилам должен покрывать.

Снова начались бесконечные походы в Джобцентр и письма в их адрес, пока наконец, после множества заполненных анкет и документов я не получила то, что могла бы получить с самого начала. Если бы эта информация хотя бы была корректно обнародована, всего этого не пришлось бы делать.

Бесконечные походы в госучреждения. Как я получала вид на жительство

Другой "заморочкой" было получение вида на жительство. О необходимости данного документа никто мне даже не сообщил в течение первых нескольких месяцев моего беженства. Несмотря на то, что все украинские переселенцы должны были на него подаваться.

Когда в конце концов я узнала это от других украинцев, подача стала для меня следующим испытанием. Для этого нужно посетить множество государственных учреждений, собрать кучу документов, сдать отпечатки пальцев.

Почти каждое из этих учреждений работает всего 1-2 дня в неделю по несколько часов, и все они между собой никак не согласованы. К примеру, если все необходимое работает только к 13:00 каждый вторник и находится в разных частях города, успеть всюду просто невозможно. В итоге длится этот процесс несколько недель, а то и месяцев.

Рутинными стали вечные накладки с записями, без которых никуда не принимают, отстаивание в нескончаемых очередях и неизменные телефонные звонки и письма без ответа.

Больше всего стресса было со сдачей отпечатков пальцев. 17 июня нам на почту пришло письмо следующего содержания: "Приезжайте 17 июня в 12:00 в соседний город для сдачи отпечатков пальцев". Увидели мы его, как назло, уже после 12:00 и, очевидно, до соседнего города доехать никак не успевали.

Фото: Отстаивание в очередях и постоянные телефонные звонки для многих становятся рутиной (Getty Images)

Я сразу начала обзванивать все возможные учреждения с вопросом, что же нам делать дальше. Несколько дней банально невозможно было дозвониться. Когда же мне в конце концов удалось, меня начали отфутболивать с одного телефонного номера на другой, нигде не давая конкретного ответа. В конце концов, все, что я получила: "Ждите, пока вам придет приглашение на следующую встречу" (так оно и не поступило).

Следующие несколько месяцев состояли из ежедневного обзвона и обходов всех, кого можно (в какой-то момент я даже писала мэру города, очевидно, тоже без ответа). То они не знают, где сдавать отпечатки, то они знают, но это учреждение закрыто в тот день, то у них отпуска, то аппаратуру перевезли на другое место и еще не настроили.

Пока представилась возможность все-таки попасть, куда надо, я уже жила в новом городе и оформляла все это с нуля. И казалось бы, после того как все эти этапы закончены, можно расслабиться и через два месяца спокойно забрать готовый документ.

К счастью, в моем случае так и произошло, но так везет отнюдь не всем. Моей знакомой, например, в виде на жительство вписали имя с ошибкой . А известно это стало уже только на выдаче, так что ждать, пока исправят эту ошибку, пришлось еще дополнительный месяц .

Со временем бюрократия становится более понятной

Конечно, можно согласиться, что с таким огромным количеством новых беженцев трудно уследить за всем и выполнить все оперативно и безупречно. Но ведь казусные ситуации случаются далеко не только в этой сфере.

Возьмем, например, поступление в высшие учебные заведения. Почти в любой из них абитуриенты подают заявления через один специально созданный сайт. Именно так и я направилась в пять разных колледжей, заплатив за обработку каждой заявки указанную на сайте сумму. Сама проблема заключалась в неправильном функционировании сайта. Для одного из колледжей, например, не были указаны все необходимые документы.

Фото: Местный центр занятости (Джобцентр) занимается всеми вопросами беженцев: от выплат до обеспечения языковыми или профессиональными курсами (Getty Images )

Сайт сообщил мне о том, что мне чего-то не хватает только после закрытия подачи. В другом заведении, как оказалось, на момент, когда я платила, подача уже месяц как кончилась, но сайт почему-то этого не указал и снял с меня деньги (хотя обычно, когда подача закрыта, оплатить даже нельзя). А потом сообщил, что я опоздала, не вернув при этом плату

Это всего лишь небольшая часть неприятных казусов, связанных с немецкой бюрократией, случавшихся непосредственно со мной. Конечно, все это вовсе не означает, что Германия — плохая страна для переезда во время войны. Более того, подобное случается не только в Германии.

Для нас это просто необычно, ведь за последние несколько лет мы привыкли к максимально упрощенным процедурам. Но нам важно понимать, что система существует для того, чтобы обеспечить порядок и права всех граждан.

Как известно, в чужой монастырь со своим уставом не ходят, поэтому единственное, что нам остается, это адаптироваться к замороченной бюрократической системе Германии, и со временем она начинает казаться более простой и понятной.

Напомним, более миллиона украинцев пользуются временной защитой в Германии. Каждой семье беженцев приходится сталкиваться немецкой бюрократией. Украинцам дали советы,как избежать сложностей с госучреждениями в этой стране.

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