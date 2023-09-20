Дефицит кадров. Одна из стран Европы ищет на работу парикмахеров из-за границы

Дефицит рабочей силы испытывают во многих странах ЕС. Для заполнения вакансий все чаще ищут работников из-за границы.
Австрия также страдает от нехватки рабочей силы, поэтому работу парикмахеров ищут иностранных работников, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.
В нескольких частях Австрии не хватает парикмахеров и не получается заполнить существующие вакансии. Потребность в таких работниках есть в Верхней Австрии, Зальцбурге, Штирии, Тироле и Форарльберге.
Это означает, что гражданам стран, не входящих в ЕС, будет легче получить доступ к рынку труда Австрии. Квалифицированные иностранные парикмахеры, желающие подать заявку и переехать в Австрию, могут получить работу только в той части страны, которая испытывает недостаток.
Таким работникам разрешается въезд в Австрию с целью работы по Red-White-Red Card, которая обычно выдается на 24 месяца. Подаваясь на одну из должностей в списке профессий, где не хватает рабочих рук, заявители должны подтвердить завершенное обучение. Также нужно иметь приглашение на работу и согласие работодателя оплачивать минимальную зарплату, предусмотренную законом.
Среди критериев на получение карты также есть опыт работы и знание языка. Нужно будет предоставить паспорт, фотографию, медицинскую страховку, которая покрывает все риски.
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