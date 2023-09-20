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Миниджоб в Германии. Что украинским беженцам следует знать о правилах подработки

Среда 20 сентября 2023 08:30
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Миниджоб в Германии. Что украинским беженцам следует знать о правилах подработки Фото: Работа с частичной занятостью (freepik.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинским беженцам в Германии можно иметь официальные подработки – миниджоб. Это неполная занятость или краткосрочная работа.

Что нужно знать об особенностях такого трудоустройства, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianingermany.de.

Какие виды частичной занятости существуют в Германии

Украинцы, получившие временную защиту в Германии, имеют такие же права по трудоустройству, как и немцы. Работать на полную занятость многим беженцам сложно, но они имеют право на подработку.

Например, можно найти Minijob – работу, которая предусматривает минимальную занятость и два типа лимита:

  • заработок не более 520 евро в месяц, а за год – не более 6240 евро;
  • краткосрочная занятость: не более трех месяцев (5 рабочих часов в неделю) или 70 рабочих дней (если работа занимает менее 5 дней в неделю). При таком лимите общий заработок за этот период не имеет значения.

Если человек зарабатывает 1600-2000 евро в месяц, тогда это Midijob, то есть среднюю занятость. При этом работник имеет право на пенсионные выплаты, но нужно платить взносы в фонд социального страхования.

Зарабатывать на условиях минимальной занятости Minijob можно как в компаниях, так и у частных лиц. Например, работать уборщицей, няней или помощником по хозяйству. Или в розничной торговле, в области гастрономии или в ремесленном деле.

Работать можно и на нескольких миниджобах, но если превысить лимиты, то придется платить взносы, как за мидиджоб.

Миниджоб в Германии. Что украинским беженцам следует знать о правилах подработки

Фото: Помощь в саду (pixabay.com)

Можно ли совмещать Minijob и социальные выплаты

Украинские беженцы получают выплаты от центра занятости Jobcenter. Эти средства предоставляются им как безработным. Соответственно, доходы от официальных подработок также будут учтены в начислении суммы пособия от государства.

"Вы имеете право заработать в месяц 100 евро плюс 30% от оставшегося дополнительного дохода. Например, заработав 520 евро, вы можете сохранить за собой 100 евро + 30% от 420 евро, то есть всего 184 евро. Все, что превышает эту сумму будет высчитываться из вашей помощи Bürgergeld", – объясняют на сайте handbookgermany.de.

В то же время, Jobcenter продолжит оплачивать:

  • арендованное беженцами жилье;
  • медицинскую страховку;
  • школьное питание.

Также останется право на социальные льготы, например, на приобретение проездного.

Миниджоб в Германии. Что украинским беженцам следует знать о правилах подработки

Фото: Подработка в кафе (gettyImages.com)

Что нужно знать об уплате налогов при минимальной занятости

Работая на условиях миниджоб, украинцам в Германии тоже нужно платить налоги. Существует несколько вариантов расчета:

  • если речь идет о миниджобе с ограничением по доходу, то обычно выбирается паушальное налогообложение (общая сумма). В этом случае налог 2% платит работодатель. Других налоговых обязательств у работника нет;
  • если речь идет о миниджобе с краткосрочной занятостью, может быть два варианта: паушальное налогообложение 25% (плюс надбавка в поддержку солидарности Solidaritätszuschlag) и церковный налог; или индивидуальное налогообложение по налоговой карте Lohnsteuerkarte. При таком варианте работник освобождается от уплаты налогов при условии, что зарабатывает меньше необлагаемого налогом минимума.

Напомним, мы писали, что в Германии повысят выплаты украинским беженцам.

Также мы рассказывали, как украинские беженцы устроились на рынке труда в Германии.

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