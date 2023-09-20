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Дефіцит кадрів. Одна з країн Європи шукає на роботу перукарів з-за кордону

Фото: Робота перукарем (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Дефіцит робочої сили відчувають у багатьох країнах ЄС. Для заповнення вакансій все частіше шукають працівників з-за кордону.

Австрія також потерпає від нестачі робочої сили, тому на роботу перукарів шукають іноземних працівників, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

У кількох частинах Австрії не вистачає перукарів і не виходить заповнити наявні вакансії. Потреба у таких працівниках є у Верхній Австрії, Зальцбурзі, Штирії, Тіролі та Форарльбергу.

Це означає, що громадянам країн, що не входять до ЄС, буде легше отримати доступ до ринку праці Австрії. Кваліфіковані іноземні перукарі, які бажають подати заявку та переїхати до Австрії, можуть отримати роботу лише в тій частині країни, яка відчуває нестачу.

Таким працівникам дозволяється в’їзд до Австрії з метою роботи за Red-White-Red Card, яка зазвичай видається на 24 місяці. Подаючись на одну з посад у списку професій, де бракує робочих рук, заявники мають підтвердити завершене навчання. Також треба мати запрошення на роботу та згоду працедавця оплачувати мінімальну зарплату, передбачену законом.

Серед критеріїв на отримання картки також є досвід роботи та знання мови. Треба буде надати паспорт, фотографію, медичну страховку, яка покриває всі ризики.

Нагадаємо, ми писали, що українським біженцям слід знати про правила підробітку у Німеччині.

Також ми розповідали, скільки можна заробити у Польщі восени.

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Австрія