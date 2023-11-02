Где украинцам искать работу в Чехии: полезные сайты вакансий

В Чехии работает уже 117 тысяч украинцев. Программа поддержки беженцев направлена на то, чтобы как можно больше людей привлечь на рынок труда.

Где искать работу в Чехии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на radioukrajina.cz.

Украинцы со временной защитой в Чехии имеют упрощенный доступ к работе в этой стране. Для трудоустройства не требуется специальных разрешений. Достаточно найти подходящую по условиям вакансию и пройти собеседование.

По поводу поиска работы можно обращаться в бюро трудоустройства ("уряд праци"). Эта организация также оказывает финансовую помощь. Можно искать работу самостоятельно и рассылать резюме. На многих сайтах вакансии публикуют на украинском, русском и английском языках, с возможностями добавления CV. Многие дают информацию с европейских порталов поиска работы:

К слову, украинцы в Чехии также массово открывают собственное дело и регистрируют ФЛП. В этом году украинцы составили 9% всех новых зарегистрированных частных предпринимателей.

Также в Чехии оценили сумму налогов украинских беженцев в этом году. В 2023 году ожидается, что украинцы уплатят 12-15 млрд чешских крон налогов и сборов.

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