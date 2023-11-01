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Не только Польша. В еще одной стране ЕС украинцы массово открывают свое дело

Среда 01 ноября 2023 11:19
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Не только Польша. В еще одной стране ЕС украинцы массово открывают свое дело Фото: Украинцы в Чехии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В 2023 году в Чехии зарегистрировались 55 тысяч частных предпринимателей. Почти каждый десятый из них имеет украинское гражданство.

До войны доля украинцев, начинавших свое дело в Чехии, была на уровне 1-2% в год, сообщает РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

За девять месяцев 2023 года бизнес в Чехии начали 55 тысяч человек. Из них 9% (4904 человек) – с украинским гражданством. В то же время, до войны предпринимателей, которые начинали свое дело, в Чехии было 1-2%. Такие результаты анализа CRIF (Чешского кредитного бюро).

"Украинцев в Чехии сейчас примерно на 360 тысяч больше, чем до войны. Поэтому логично, что многие решают заняться предпринимательством. В этом году на конец третьего квартала 4904 украинцев начали свое дело, примерно по 545 в месяц. Поэтому я предполагаю, что этот год превзойдет прошлый, когда в среднем 476 украинцев в месяц открывали здесь бизнес, за весь год их было 5709", – рассказала аналитик CRIF Вера Каменичкова.

Больше всего украинцев открыли свой бизнес в Праге – 1733 человека. Это 19% всех новых ФЛП в столице. В то же время это треть всех новых предпринимателей из Украины, начавших дело в Чехии в 2023 году. В Устецком крае открыли бизнес 625 украинцев, в Южноморавском зарегистрировались 432 новых предпринимателя-украинца.

Больше новых ФЛП украинцы открыли в строительстве – 1919 человек (39%). Это 25% от всех новых ФЛП в этой области.

"Строительство уже давно является отраслью, в которой украинцы находят себе применение. Это одна из тех отраслей, которые не требуют досконального знания местного языка, так что можно начинать предпринимательство сразу после переезда", – отметила эксперт.

На втором месте перерабатывающая промышленность (19%) – ФЛП зарегистрировали 922 украинца.

Возраст большей части новых предпринимателей из Украины в Чехии – от 18 до 40 лет. В частности, 35% – в возрасте 18-31 год, 36% – 31-49 лет.

Ранее мы сообщали, что украинцы начали массово регистрировать бизнес в Польше. Количество новых предприятий достигает 2000 в месяц. На украинские компании приходится 67% всех новых иностранных бизнесов и 10% всех фирм, созданных в течение первой половины 2023 года.

Также в Чехии оценили сумму налогов украинских беженцев в этом году. В 2023 году ожидается, что украинцы уплатят 12-15 млрд чешских крон налогов и сборов.

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