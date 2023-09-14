Очень сильный вклад. В Чехии оценили сумму налогов украинских беженцев в этом году

В Чехии оценили вклад трудоустроенных украиснких беженцев в экономику страны. В этом году они уплатят 12-15 млрд чешских крон по налогам и сборам.

В стране трудоустроено уже 113 тысяч человек со временной защитой, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Чешское правительство приняло очередные изменения в пакет законов Lex Ukrajina. Их должен рассмотреть парламент, сенат и подписать президент. Министерство труда готовится к следующей, седьмой фазе перемен.

"С начала июля, когда мы ужесточили правила социальной помощи, количество трудоустроенных беженцев растет – это более 9 тысяч человек на чешском рынке труда", – рассказал министр труда Мариан Юречка.

Чиновник отметил, что по средним оценкам бюджет государства получит около 12-15 миллиардов чешских крон (от полумиллиарда евро).

"Нужно смотреть на это сквозь призму очень сильного вклада украинских работников-беженцев во все чешское общество", – сказал чиновник.

По его словам, украинцы работают в сфере услуг, здравоохранения или социальной помощи.

В то же время в Минтруда планируется пересмотреть социальную помощь. В ведомстве оценят результаты сокращения поддержки с июля и изменения в доходах семей. По словам министра, корректирования правил помощи будут умеренными.

По данным МВД страны, на 10 сентября в Чехии находились 367 700 украинсикх беженцев с визами временной защиты.

Раньше мы писали,что обязательно нужно сделать беженцам в Чехии в сентябре.

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