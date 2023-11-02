Де українцям шукати роботу в Чехії: корисні сайти вакансій

У Чехії працюють вже 117 тисяч українців. Програма підтримки біженців спрямована на те, щоб якомога більше людей залучити на ринок праці.

Де шукати роботу в Чехії, РБК-Україна розповідає з посиланням на radioukrajina.cz.

Українці з тимчасовим захистом у Чехії мають спрощений доступ до роботи в цій країні. Для працевлаштування не потрібні спеціальні дозволи. Досить знайти вакансію, яка підходить за умовами, та пройти співбесіду.

Щодо пошуку роботи можна звертатися до бюро працевлаштування ("уряду праці"). Ця організація надає також фінансову допомогу. Можна шукати також роботу самостійно і розсилати резюме. На багатьох сайтах вакансії публікують українською, російською й англійською мовами, з можливостями додавати CV. Чимало подають інформацію з європейських порталів пошуку роботи:

До слова, українці в Чехії також масово відкривають власну справу і реєструють ФОП. У цьому році українці склали 9% від усіх нових зареєстрованих приватних підприємців.

Також у Чехії оцінили суму податків українських біженців цього року. У 2023 році очікується, що українці сплатять сплатять 12-15 млрд чеських крон податків та зборів.

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