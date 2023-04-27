Где в Польше остались недорогие квартиры: цены в городах

Украинцы занимают первое место среди иностранных покупателей жилья в Польше. В 2022 году наши сограждане приобрели 6199 квартир. Это на 40% больше, чем в 2021 году.

Наши граждане выбирают меньшие квартиры, чем другие иностранцы – средней площадью 50 кв. м, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на nashapolsha.pl.

Больше всего квартир украинцы покупают в больших городах

Доля украинцев среди иностранцев, владеющих недвижимостью в Польше, достигает 43%. Общая площадь квартир, купленных в Польше украинцами в 2022 году, составляет 335 тысяч квадратных метров. Среди покупателей – большинство граждан Украины, живших в Польше до войны.

Немцы, занимающие второе место по количеству приобретенного жилья в Польше, купили квартиры общей площадью 80 тыс. кв. м.

Больше всего жилья украинцы купили в больших городах:

Варшава – более 2,5 тыс. квартир;

Краков – 1,4 тысячи квартир;

Вроцлав – 1,3 тысячи квартир.

В Лодзи, Познани, Гданьске и Щецине – от 149 до 571 жилых объектов.

Фото: Жилье в Гданьске ( unsplash . com /maciej-drazkiewicz)

Где в Польше квартиры по доступным ценам

Хотя цены на первичном и вторичном рынке недвижимости в Польше стремительно растут, в некоторых регионах можно найти доступное жилье. Новые квартиры самые дешевые в населенных пунктах вблизи границы с Украиной, сообщает ukrayina.pl.

По данным сайта по недвижимости otodom.pl, дешевые квартиры продают в городах Битом, Тарнобжег, Замостье.

К примеру, самое дешевое жилье на вторичном рынке в марте 2023 года было в городе Битом (Силезское воеводство). Средняя цена там была 4 тыс. злотых за кв. м (870 евро). При этом предложений квартир на продажу в этом городе – более 700.

На первичном рынке самые дешевые квартиры – в Замостье (Люблинское воеводство), вблизи границы с Украиной. Там жилье стоит в среднем 4,3 тыс. злотых (937 евро) за кв. м. Также дешево можно купить новые квартиры в Свентохловице (Верхнесилезское воеводство) – 6,5 тыс. злотых (1400 евро) и Перемышле (Подкарпатское воеводство) – тоже 6,5 тыс. злотых за "квадрат".

Фото: Архитектура Перемышля (unsplash.com/ksenia-rastvorova)

В то же время в крупных городах цены, по меньшей мере, вдвое выше. Например, в Познани, Ольштыне и Щецине квадратный метр жилья обойдется более чем в 10 тыс. злотых.

Стоимость квартир в городах зависит от оттока населения. К примеру, в Бытоме еще 30 лет назад проживало около 240 тысяч человек, сейчас осталось 150 тысяч.

Напомним, мы писали, что украинцы в Польше стали более обеспеченными.