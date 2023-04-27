Де у Польщі залишилися недорогі квартири: ціни у містах

Українці посідають перше місце серед іноземних покупців житла у Польщі. У 2022 році наші співгромадяни придбали 6199 квартир. Це на 40% більше, ніж у 2021-му.

Наші громадяни обирають менші квартири, ніж інші іноземці – середньою площею 50 кв. м, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на nashapolsha.pl.

Найбільше квартир українці купують у великих містах

Частка українців серед іноземців, що є власниками нерухомості у Польщі, сягає 43%. Загальна площа квартир, які купили в Польщі українці в 2022 році, складає 335 тисяч квадратних метрів. Серед покупців – більшість громадян України, які жили в Польщі до війни.

Німці, які посідають друге місце за кількістю придбаного житла в Польщі, купили квартири загальною площею 80 тис. кв. м.

Найбільше житла українці купили у великих містах:

Варшава – понад 2,5 тис. квартир;

Краків – 1,4 тисячі квартир;

Вроцлав – 1,3 тисячі квартир.

У Лодзі, Познані, Гданську та Щецині – від 149 до 571 житлових об’єктів.

Фото: Житло у Гданську (unsplash.com/maciej-drazkiewicz)

Де у Польщі квартири за доступними цінами

Хоча ціни як первинному та вторинному ринку нерухомості у Польщі стрімко зростають, у деяких регіонах можна знайти доступне житло. Нові квартири найдешевші у населених пунктах поблизу кордону з Україною, повідомляє ukrayina.pl.

За даними сайту з нерухомості otodom.pl, дешеві квартири продають у містах Битом, Тарнобжег, Замостя.

Наприклад, найдешевше житло на вторинному ринку у березні 2023 року було в місті Битом (Сілезьке воєводство). Середня ціна там була 4 тис. злотих за кв. м (870 євро). При цьому пропозицій квартир на продаж в цьому місті – понад 700.

На первинному ринку найдешевші квартири – у Замості (Люблінське воєводство), поблизу кордону з Україною. Там житло коштує в середньому 4,3 тис. злотих (937 євро) за кв. м. Також дешево можна купити нові квартири у Свєнтохловіце (Верхньосілезьке воєводство) – 6,5 тис. злотих (1400 євро) і Перемишлі (Підкарпатське воєводство) – теж 6,5 тис. злотих за "квадрат".

Фото: Архітектура Перемишля (unsplash.com/kseniia-rastvorova)

Водночас у великих містах ціни щонайменше удвічі вищі. Наприклад, у Познані, Ольштині та Щецин квадратний метр житла обійдеться у понад 10 тис. злотих.

Вартість квартир у містах залежить від відтоку населення. Наприклад, у Битомі ще 30 років тому проживало близько 240 тисяч людей, зараз залишилося 150 тисяч.

Нагадаємо, ми писали, що українці у Польщі стали більш забезпеченими.