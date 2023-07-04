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Новый маршрут. Из Праги в Ужгород планируют запустить прямой поезд: детали

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Вторник 04 июля 2023 14:42
Новый маршрут. Из Праги в Ужгород планируют запустить прямой поезд: детали Фото: Поезд компании Gepardexpres в Чопе (facebook.com/zakrada.gov.ua)
Автор: Ольга Маджумдар

Из Чехии планируют запустить прямой поезд в Украину сообщением Прага-Ужгород. Сначала будут ездить 2 вагона, а впоследствии – до 12.

О перспективе нового маршрута рассказал владелец чешской железнодорожной компании "Gepardexpres" Альберт Фикачек, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Закарпатский областной совет.

Планируется, что из чешской столицы запустят два вагона поезда, соединяющих Ужгород с Прагой и Киевом. В настоящее время продолжаются переговоры Gepardexpres с "Укрзализныцей".

В рамках эксперимента на днях поезд с 2 вагонами прибыл в Чоп из Праги через станцию Кошице. В общей сложности чешская железнодорожная компания имеет возможность обеспечить 12 вагонов, если будет спрос на маршрут.

Отмечается, что остается также получить разрешение Государственной пограничной службы Украины.

Новый маршрут. Из Праги в Ужгород планируют запустить прямой поезд: деталиФото: Тестовый поезд Gepardexpres с 2 вагонами в Чопе (facebook.com/zakrada.gov.ua)

В настоящее время доехать из Чехии в Украину можно поездами чешской компании RegioJet с пересадкой в польском Перемышле.

Напомним, мы писали, что в Варшаву запустят стандартные украинские поезда.

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