Можно ли не становиться на военный учет с 16 лет за границей: объяснение юриста

За границей из-за войны оказалось большое количество украинок с детьми. Среди беженцев есть немало парней, которые достигли 16 лет и должны встать на военный учет.

В то же время многих волнует вопрос, можно ли не становиться на военный учет за границей. Какие могут быть последствия для таких парней по возвращении в Украину, в комментарии РБК-Украина пояснила младший юрист юридической фирмы Gracers Анна Золотова.

Когда юноши за границей должны стать на военный учет

В Порядке организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2022 года, отмечается, что с 2023 года юноши в Украине должны становиться на военный учет в год достижения 17-летнего возраста, отмечает юрист.

"То есть 16-летние граждане Украины, которым в текущем году (до 31 декабря включительно) исполнится 17 лет, должны самостоятельно явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. В случае выезда за границу на срок более 3 месяцев, военнообязанные граждане обязаны стать на учет в посольстве/консульстве Украины в стране пребывания", – объясняет Анна Золотова.

Зарубежным дипломатическим учреждениям Украины предоставлены обязанности и полномочия по взятию на военный учет лиц, находящихся за границей:

вести военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете, по списку (хранится в зарубежном дипломатическом учреждении Украины в течение 5 лет);

информировать граждан, которые находятся на временном консульском учете и достигли призывного возраста и не имеют отсрочки или не освобождены от призыва на срочную военную службу, о начале очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу;

сообщать в 7-дневный срок со дня взятия на консульский учет или снятия с него о призывниках, военнообязанных и резервистах соответствующим районным (городским) ТЦК и СП, органам СБУ, подразделениям Службы внешней разведки по месту нахождения их на военном учете.

"Следовательно, украинским парням, которым исполнилось 17 лет за границей, необходимо стать на военный учет в дипломатических учреждениях Украины – в консульствах или посольствах", – обращает внимание специалист.

Какие проблемы могут возникнуть при возвращении в Украину

"Никаких проблем не возникнет у тех, кто придерживается требований украинского законодательства за границей и станет на военный учет в дипломатических учреждениях в год достижения 17-летнего возраста", –уточняет юрист.

В случае если такая постановка не состоялась ни за границей, ни в Украине по возвращению, может наступить административная или уголовная ответственность, добавляет Анна Золотова.

Административная ответственность наступает за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета (ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

"Штрафы предусмотрены в размере от 30 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (510-850 грн). За повторное нарушение в течение года – от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (850-1700 грн)", – предупреждает она.

В то же время за уклонение от военного учета после предупреждения, сделанного уполномоченными лицами или органами, статьей 337 Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание в виде штрафа от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (5 100-8 500 грн) или исправительных работ сроком до 1 года, отмечает юрист.

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