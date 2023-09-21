Чи можна не ставати на військовий облік із 16 років за кордоном: пояснення юриста

За кордоном через війну опинилися велика кількість українок із дітьми. Серед біженців є чимало хлопців, які досягли 16 років і повинні стати на військовий облік.

Водночас, багатьох хвилює питання, чи можна не ставати на військовий облік за кордоном. Які можуть бути наслідки для таких хлопців після повернення в Україну, у коментарі РБК-Україна пояснила молодший юрист юридичної фірми Gracers Ганна Золотова.

Коли юнаки за кордоном мають стати на військовий облік

У Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року, зазначається, що з 2023 року юнаки в України повинні ставати на військовий облік у рік досягнення 17-річного віку, зазначає юрист.

"Тобто 16-річні громадяни України, яким у поточному році (до 31 грудня включно) виповниться 17 років, повинні самостійно з’явитися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. У разі виїзду за кордон на термін більше ніж 3 місяці, військовозобов'язані громадяни зобов’язані стати на облік в посольстві/консульстві України в країні перебування", – пояснює Ганна Золотова.

Закордонним дипломатичним установам України надані обовʼязки та повноваження щодо взяття на військовий облік осіб, які перебувають за кордоном:

вести військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку, за списком (зберігається в закордонній дипломатичній установі України протягом 5 років);

інформувати громадян, які перебувають на тимчасовому консульському обліку та досягли призовного віку і не мають відстрочки або не звільнені від призову на строкову військову службу, про початок чергового призову громадян України на строкову військову службу;

повідомляти у 7-денний строк із дня взяття на консульський облік або зняття з нього про призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідним районним (міським) ТЦК та СП, органам СБУ, підрозділам Служби зовнішньої розвідки за місцем перебування їх на військовому обліку.

"Отже, українським хлопцям, яким виповнилося 17 років за кордоном, необхідно стати на військовий облік у дипломатичних установах України – у консульствах або посольствах", – звертає увагу фахівець.

Які проблеми можуть виникнути при поверненні в Україну

"Жодних проблем не виникне у тих, хто дотримається вимог українського законодавства за кордоном та стане на військовий облік у дипломатичних установах у рік досягнення 17-річного віку", – уточнює юрист.

У випадку, якщо така постановка не відбулася ні за кордоном, ні в Україні після повернення, може настати адміністративна або кримінальна відповідальність, додає Ганна Золотова.

Адміністративна відповідальність настає за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку (ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

"Штрафи передбачені в розмірі від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510-850 грн). За повторне порушення протягом року – від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1700 грн)", – попереджає вона.

Водночас за ухилення від військового обліку після попередження, зробленого уповноваженими особами або органами, статтею 337 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді штрафу від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5 100-8 500 грн) або виправних робіт на строк до 1 року, зазначає юрист.

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