Реестр призывников: данные каких ведомств будут в базе

В Украине наполняется Единый государственный реестр призывников. Это позволит военкоматам автоматически получать данные из ряда государственных реестров, в частности, МВД, Минфина и Минздрава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны .

Минобороны хочет нивелировать бюрократическую составляющую, чтобы уменьшить количество дополнительных визитов украинцев в ТЦК и СП для получения справок или разрешений.

Одним из ключевых процессов плана трансформации является наполнение Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

На этом этапе в Минобороны проводят работу по организации информационного взаимодействия между Реестром и информационно-телекоммуникационными системами, реестрами, базами (банками) данных, держателями (распорядителями, администраторами) которыми являются государственные органы для повышения качества персональных данных призывников, военнообязанных и резервистов в Реестре.

В настоящее время Минобороны ведет работу по определению механизмов обмена информацией с:

Министерством финансов,

Министерством внутренних дел,

Министерством образования и науки,

Государственной судебной администрацией.

Также Минобороны ведет работу по организации подписания совместных приказов с Министерством здравоохранения, Пенсионным фондом, Офисом генпрокурора и другими.

На следующих этапах планируется организация работ по подписанию совместных приказов Минобороны об утверждении порядка электронного информационного взаимодействия с Министерством социальной политики, Министерством по делам ветеранов Украины и другими.

У военкоматов будут больше информации о мужчинах

РБК-Украина сообщало, что ТЦК будут иметь доступ к ряду государственных реестров. Подготовительный процесс завершить к середине осени.

Напомним, что под призыв в Украине подлежат военнообязанные от 18 до 60 лет. В конце июня Верховная Рада ужесточила правила, согласно которым военнообязанным предоставляется отсрочка от мобилизации.

Кроме того, недавно утвердили новое расписание болезней, согласно которому будут оценивать пригодность к военной службе. В частности, по "спорным" статьями пригодными будут признавать всех.

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