Будут ли выпускать за границу женщин на военном учете: объяснение юриста

Женщины в Украине с 1 октября могут добровольно встать на военный учет. В то же время, женщины-медики и фармацевты должны сделать это обязательно.

Ограничения на выезд за границу будут касаться только мобилизованных женщин, а не всех, кто будет стоять на военном учете. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский.

Означает ли постановка на учет женщин то, что они после этого не смогут уехать за границу и что их мобилизуют вскоре после поставления на учет, в комментарии РБК-Украина Надежда Грищенко, адвокат Ario Law Firm.

Значит ли взятие женщин на военный учет мобилизацию в ВСУ

Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и окончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования и получили медицинское или фармацевтическое специальность, подлежащая взятию на военный учет военнообязанных.

"Согласно законодательству (Порядку организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов утвержденного постановлением Кабинетов Министров Украины от 30 декабря 2022 года № 1487), военный учет является составной частью содержания мобилизационной подготовки государства", – объясняет Надежда Грищенко.

Он заключается в целенаправленной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций по:

фиксации, накоплению и анализу имеющихся человеческих мобилизационных ресурсов по военно-учетным признакам;

осуществление мер по обеспечению выполнения установленных правил военного учета призывниками, военнообязанными и резервистами;

представление сведений (персональных и служебных данных) относительно призывников, военнообязанных и резервистов в органы ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Фото: Становясь на военный учет, женщина становится военнообязанной и находится в запасе ВСУ или других военных формирований (Getty Images)

"В соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" о воинской обязанности граждане Украины делятся на такие категории, в частности, военнообязанные – лица, которые находятся в запасе для комплектования Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований на особое период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства", – добавляет она.

То есть, становясь на военный учет, женщина становится военнообязанной и находится в запасе Вооруженных Сил Украины или других военных формирований, поясняет Надежда Гриценко.

"Следует также обратить внимание, что никаких исключений (становиться на военный учет или не становиться) для женщин, получивших медицинскую или фармацевтическую специальность, нет. Если женщина беременна, или имеет малолетних детей, или работает, или является домохозяйкой, она должна стать военный учет, если имеет соответствующую профессиональную принадлежность", – говорит адвокат.

Согласно части 12 статьи 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. В мирное время женщины могут приниматься на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту).

Женщины выполняют воинскую обязанность на равных началах с мужчинами (за исключением случаев, предусмотренных законодательством по вопросам охраны материнства и детства, а также запрета дискриминации по признаку пола), включающей принятие в добровольном порядке (по контракту) и призыв на военную службу, прохождение военной службы, прохождение службы в военном резерве, выполнение воинского долга в запасе и соблюдение правил военного учета.

"Итак, военнообязанных женщин действительно могут призвать на военную службу или привлечь к выполнению работ по обеспечению обороны государства в военное время. Однако, подчеркиваю, что взятие на военный учет автоматически не означает мобилизацию", – говорит она.

Адвокат дополнительно отмечает, что перечень лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, закреплен в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и распространяется на женщин, которые получили медицинскую или фармацевтическую специальность, и стали на военный учет.

Фото: Взятие на военный учет автоматически не означает мобилизацию (Getty Images)

Смогут ли взятые на учет женщины уехать за границу

Означает ли постановка женщин, получивших медицинскую или фармацевтическую специальность, на военный учет женщин то, что они после этого не смогут уехать за границу? Нет, не значит.

При решении этого вопроса, говорит адвокат, следует руководствоваться Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденными постановлением КМУ от 27.01.1995 №57.

"Выезд за границу женщин, имеющих медицинские и фармацевтические специальности и ставших на военный учет, вышеуказанными правилами пересечения государственной границы не ограничен. В настоящее время ограничения касаются только мужчин в возрасте от 18 до 60 лет", – отмечает собеседница.

У пограничников нет доступа к информации о военном учете женщин, а также они не имеют права требовать предъявления при пересечении границы каких-либо дополнительных документов, подтверждающих ваше образование, кроме паспорта.

Напомним, в октябре 2022 года Верховная Рада приняла закон о добровольном военном учете женщин.

Как заявил недавно представитель президента в Раде Федор Вениславский, женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат обязательному военному учету. С 1 октября 2023 года такие женщины должны явиться в ТЦК и пройти все необходимые процедуры.

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