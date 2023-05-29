Чешская железная дорога открыла новые рейсы из Праги в Украину: детали

Чешская железнодорожная компания RegioJet ввела единый билет по новым направлениям в Украине – из Праги в Харьков, Полтаву, Днепр и Запорожье.

Благодаря нововведению пассажиры смогут сэкономить на стоимости поездки и будут иметь гарантированную пересадку, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Введение единого билета из Праги в украинские города состоялось благодаря сотрудничеству с "Укрзализныцей". Поезда RegioJet едут до польской станции Перемышль вблизи границы с Украиной, где пассажиры гарантированно пересаживаются на украинский поезд с тем же билетом. Ехать в Украину чешские поезда не могут из-за разной ширины колеи.

Пассажирам предлагают путешествовать часть маршрута из Праги в Перемышль в спальных вагонах, в которых есть отдельные купе для женщин и женщин с детьми. Утром каждому пассажиру предоставляется бесплатный завтрак.

Предлагаются сообщения через Перемышль в Днепр и Запорожье, а также в Полтаву и Харьков. Поезд останавливается на станциях Прага, Пардубице, Оломоуц, Острава Свинов, Острава, Богумин.

Фото: Маршруты с единым билетом (regiojet.ua)

Паспортный контроль пассажиры проходят на станции Перемышль. Украинские пограничники проводят контроль во время поездки в поезде.

Стоимость билета – от 20 евро из Праги до Львова. Билет в Киев обойдется от 38 евро, в Харьков – от 69,2 евро, в Запорожье – от 70,9 евро.

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