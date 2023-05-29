ua ru
Пн, 29 мая News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Чешская железная дорога открыла новые рейсы из Праги в Украину: детали

Новина українською →
Понедельник 29 мая 2023 11:37
Чешская железная дорога открыла новые рейсы из Праги в Украину: детали Фото: Поезд чешской компании RegioJet (facebook.com/regiojet)
Автор: Ольга Маджумдар

Чешская железнодорожная компания RegioJet ввела единый билет по новым направлениям в Украине – из Праги в Харьков, Полтаву, Днепр и Запорожье.

Благодаря нововведению пассажиры смогут сэкономить на стоимости поездки и будут иметь гарантированную пересадку, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Введение единого билета из Праги в украинские города состоялось благодаря сотрудничеству с "Укрзализныцей". Поезда RegioJet едут до польской станции Перемышль вблизи границы с Украиной, где пассажиры гарантированно пересаживаются на украинский поезд с тем же билетом. Ехать в Украину чешские поезда не могут из-за разной ширины колеи.

Пассажирам предлагают путешествовать часть маршрута из Праги в Перемышль в спальных вагонах, в которых есть отдельные купе для женщин и женщин с детьми. Утром каждому пассажиру предоставляется бесплатный завтрак.

Предлагаются сообщения через Перемышль в Днепр и Запорожье, а также в Полтаву и Харьков. Поезд останавливается на станциях Прага, Пардубице, Оломоуц, Острава Свинов, Острава, Богумин.

Чешская железная дорога открыла новые рейсы из Праги в Украину: детали

Фото: Маршруты с единым билетом (regiojet.ua)

Паспортный контроль пассажиры проходят на станции Перемышль. Украинские пограничники проводят контроль во время поездки в поезде.

Стоимость билета – от 20 евро из Праги до Львова. Билет в Киев обойдется от 38 евро, в Харьков – от 69,2 евро, в Запорожье – от 70,9 евро.

Напомним, мы писали, как добраться до аэропорта Краков из Киева и Львова.

Также мы рассказывали, как доехать до польского Хелма из Украины в 2023 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Чехия поїзди
Отдых в Украине
Мнения
Алина Ткач
Продажа или растаможка. Что делать тем, кто выехал в Европу на украинских авто
Алина Ткач
юрист адвокатского объединения "Dixilex"
Антон Маринич
Ограничения и собеседования на границе. Кто из мужчин может выезжать из Украины во время войны
Антон Маринич
адвокат, ведущий юрисконсульт Nota Group
Александр Мироненко
Сто лет в авиации. Как Киев получил собственный городской аэропорт
Александр Мироненко
редактор издания avianews.com
Лейла Агаева
О "Дии" можно и не мечтать. Чем украинцев удивляет бюрократия в Германии
Лейла Агаева
специально для РБК-Украина
Все мнения