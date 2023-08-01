ua en ru
Вт, 01 августа News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Черновцах планируют построить многоквартирные дома для переселенцев: детали

Новина українською →
Вторник 01 августа 2023 11:32
В Черновцах планируют построить многоквартирные дома для переселенцев: детали Фото: Жилье для переселенцев в Черновцах (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В Черновцах планируется построить квартиры для 615 внутренне перемещенных лиц. На это предусмотрен грант от ЕС в 10,5 млн евро.

Жилье будут предоставлять уже с мебелью и бытовой техникой, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Черновицкого горсовета.

Жилье для переселенцев в Черновцах будут строить по программе "Жилье для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и восстановление освобожденных городов в Украине". Предусмотрено, что на двух соседних участках по улице Богдана Лепкого построят семь многоквартирных домов высотой до 3 этажей. Начать строительные работы планируется к концу 2023 года.

Дома должны быть энергоэффективными и доступными для маломобильных людей. В квартирах проведут отделочные работы и обустроят ее необходимой мебелью и бытовой техникой.

Проведение инженерных сетей, устройство бомбоубежища и благоустройство территории профинансиркуют из городского бюджета.

Социальное жилье будут предоставлять исключительно переселенцам первые 5 лет, впоследствии – также другим уязвимым категориям. Минимум один год семьи ВПЛ смогут проживать в квартирах бесплатно. Приватизировать квартиру в таких домах будет невозможно.

Также за деньги ЕС для внутренне перемещенных лиц в Житомире построят четыре многоэтажных дома на 110 квартир. Планируется, что крышу над головой получат более 400 человек.

Напомним, мы писали, как реконструируют жилье для переселенцев в Тернопольской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черновцы жилье для переселенцев
Отдых в Украине
Мнения
Олег Васильев
Путь в Европу. Когда в Украине появится евроколея и почему это важно
Олег Васильев
автор влога "Залізні магістралі"
Виктор Шатров
Как узкоколейные железные дороги дали развитие Закарпатью и где их увидеть сегодня: путеводитель
Виктор Шатров
историк публицист, блогер
Наталья Будянская
Низкие зарплаты и "ненужные" дипломы. Почему украинцам сложно найти работу за границей
Наталья Будянская
путешественница, писатель
Елена Смоляк
В Украине изменят процедуру получения гражданства. Почему это важно
Елена Смоляк
член правления ОО "Правосвідомі", адвокат
Все мнения