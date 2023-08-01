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У Чернівцях планують збудувати багатоквартирні будинки для переселенців: деталі

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Вівторок 01 серпня 2023 11:32
У Чернівцях планують збудувати багатоквартирні будинки для переселенців: деталі Фото: Житло для переселенців у Чернівцях (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

У Чернівцях планують збудувати квартири для 615 внутрішньо переміщених осіб. На це передбачений грант від ЄС у 10,5 млн євро.

Житло надаватимуть уже з меблями та побутовою технікою, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Чернівецької міськради.

Житло для переселенців у Чернівцях будуватимуть за програмою "Житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та відновлення звільнених міст в Україні". Передбачається, що на двох сусідніх ділянках а вулиці Богдана Лепкого зведуть сім багатоквартирних будинків заввишки до 3 поверхів. Розпочати будівельні роботи планується до кінця 2023 року.

Будинки мають бути енергоефективними та доступними для маломобільних людей. У квартирах проведуть оздоблювальні роботи та облаштують їх необхідними меблями й побутовою технікою.

Проведення інженерних мереж, облаштування бомбосховища та благоустрій території фінасуватимуться із міського бюджету.

Соціальне житло надаватимуть виключно переселенцям перші 5 років, згодом – також іншим вразливим категоріям. Мінімум один рік сім'ї ВПО зможуть проживати у квартирах безкоштовно. Приватизувати квартиру в таких будинках буде неможливо.

Також за гроші ЄС для внутрішньо переміщених осіб у Житомирі збудують чотири багатоповерхові будинки на 110 квартир. Планується, що дах над головою отримають понад 400 людей.

Нагадаємо, ми писали, як реконструюють житло для переселенців на Тернопільщині.

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Чернівці жилье для переселенцев
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