За деньги ЕС. Еще один областной центр построит квартиры для переселенцев

Фото: Проект жилья для ВПЛ в Житомире (коллаж РБК-Украина)

В Житомире построят четыре многоэтажных дома на 110 квартир для внутренне перемещенных лиц. Планируется, что крышу над головой получат более 400 человек.

На строительство нового жилья Еврокомиссия выделила 8 млн евро, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Житомирский городской совет.

Планируется, что дома будут введены в эксплуатацию в 2024 году. За грантовые деньги квартиры будут оснащены бытовой техникой и базовой мебелью, чтобы переселенцы могли полноценно обустраиваться в новом жилье.

За средства местного бюджета подведут инженерные сети, сделают благоустройство территории и обустроят укрытие. На это предусмотрено выделить 76 млн грн.

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на строительство.

Кроме Житомира, в программу "Жилье для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и восстановление освобожденных городов в Украине" вошли другие города: Черновцы, Дубно, Ковель, Львов и Макаров.

В рамках проекта подрядчики будут определены в 2023 году для выполнения контрактов. Городской совет Житомира приглашает строительные компании для предварительного отбора.

В Украине на средства ЕС планируют строительство квартир для переселенцев во многих регионах. В частности, новое жилье готовят для переселенцев в 10 городах: Черновцах, Чорткове, Ивано-Франковске, Хмельницком, Киверцах, Ковеле, Луцке, Ровно, Золочеве и Звягеле.

Напомним, мы писали, как реконструируют жилье для переселенцев в Тернопольской области.

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