ua ru
Вт, 18 июля News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

За деньги ЕС. Еще один областной центр построит квартиры для переселенцев

Новина українською →
Вторник 18 июля 2023 17:35
За деньги ЕС. Еще один областной центр построит квартиры для переселенцев Фото: Проект жилья для ВПЛ в Житомире (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В Житомире построят четыре многоэтажных дома на 110 квартир для внутренне перемещенных лиц. Планируется, что крышу над головой получат более 400 человек.

На строительство нового жилья Еврокомиссия выделила 8 млн евро, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Житомирский городской совет.

Планируется, что дома будут введены в эксплуатацию в 2024 году. За грантовые деньги квартиры будут оснащены бытовой техникой и базовой мебелью, чтобы переселенцы могли полноценно обустраиваться в новом жилье.

За средства местного бюджета подведут инженерные сети, сделают благоустройство территории и обустроят укрытие. На это предусмотрено выделить 76 млн грн.

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на строительство.

Кроме Житомира, в программу "Жилье для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и восстановление освобожденных городов в Украине" вошли другие города: Черновцы, Дубно, Ковель, Львов и Макаров.

В рамках проекта подрядчики будут определены в 2023 году для выполнения контрактов. Городской совет Житомира приглашает строительные компании для предварительного отбора.

В Украине на средства ЕС планируют строительство квартир для переселенцев во многих регионах. В частности, новое жилье готовят для переселенцев в 10 городах: Черновцах, Чорткове, Ивано-Франковске, Хмельницком, Киверцах, Ковеле, Луцке, Ровно, Золочеве и Звягеле.

Напомним, мы писали, как реконструируют жилье для переселенцев в Тернопольской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Житомир Помощь Украине жилье для переселенцев
Отдых в Украине
Мнения
Наталья Будянская
Низкие зарплаты и "ненужные" дипломы. Почему украинцам сложно найти работу за границей
Наталья Будянская
путешественница, писатель
Елена Смоляк
В Украине изменят процедуру получения гражданства. Почему это важно
Елена Смоляк
член правления ОО "Правосвідомі", адвокат
Марина Казакова
Впервые за границу. Как спланировать поездку без лишних хлопот: советы женщинам
Марина Казакова
эксперт по туризму, владелица турагентства
Виталий Чорненький
Подальше от боевых действий. Что нужно знать об эвакуации детей во время войны
Виталий Чорненький
координатор направления юридической помощи БФ "Право на захист"
Все мнения