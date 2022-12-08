Беженцам разрешат роуминг ЕС по украинским тарифам: детали

В ЕС достигли консенсуса по поводу введения роуминга для граждан Украины, предусматривающего звонки по тарифам украинских операторов.

Этот вопрос обсудили встрече министров, отвечающих за телекоммуникации, которая состоялась 6 декабря, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на bankier.pl.

Беженцы из Украины смогут пользоваться мобильной связью в странах Европейского Союза так же, как если бы они находились в Украине. Также и граждане стран ЕС смогут не платить за роуминг в Украине.

Услуга "Роуминг как дома" предусматривает, что украинцы в Польше и других странах смогут звонить по телефону, писать SMS или пользоваться мобильным интернетом со своих номеров Киевстар, Vodafone или других операторов без смены сим-карт на европейские и без дополнительных оплат.

"В основном есть консенсус по этому поводу. Голосов против не было. Вопрос касался технических условий решений. Процедура известна в ЕС. Суть в том, чтобы включить Украину в те же рамки, в которых мы работаем", – отметил заместитель государственного секретаря канцелярии премьер-министра Польши Павел Левандовский.

Фото : Украинские беженцы в Швейцарии ( gettyimages.com )

Пока не сообщают точной даты, когда именно ЕС введет бесплатный роуминг для Украины.

О том, что Украину намерены включить в зону бесплатного роуминга ЕС, стало известно из выступления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен 15 сентября.

Напомним, мы писали, как украинцам с временной защитой в Польше ездить по ЕС.