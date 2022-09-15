Безкоштовні дзвінки та інтернет. Що зміниться для українців у роумінгу ЄС

Платити потрібно буде за внутрішніми тарифами свого оператора

В ЄС включать Україну в свою зону безкоштовного роумінгу, що дасть можливість не платити додатково за зв'язок після перетину кордону.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фонд дер Ляйєн, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на її Twitter.

"Ми дамо Україні можливість максимально використовувати свій потенціал.

Грунтуючись на успіху шляхів солідарності для забезпечення безперебійного доступу до єдиного ринку. Включаємо Україну в нашу зону вільного роумінгу ЄС", - написала вона, додавши, що збирається обговорити питання з президентом України.

Що значить роумінг в ЄС: офіційне роз'яснення

У країнах ЄС з 2017 року працюють правила безкоштовного роумінгу – тобто при подорожах в межах блоку тарифи за користування мобільним зв'язком не змінюються. Користувач як і раніше оплачує звичайний тариф свого оператора, ніби він знаходиться в своїй країні.

"Коли ви виїжджаєте за межі своєї країни в іншу країну ЄС, вам не потрібно платити додатково за користування мобільним телефоном. Ваші дзвінки на мобільні і стаціонарні телефони, текстові повідомлення (SMS) і використання даних (перегляд веб-сторінок, потокове відтворення музики і відео) оплачуються за внутрішніми тарифами, тобто, за тією ж ціною, що і дзвінки, текстові повідомлення і дані у вашій країні", - пояснюють принцип роумінгу в країнах ЄС на офіційному сайті.

Правило безкоштовного роумінгу поширюється також на будь-які вхідні дзвінки або текстові повідомлення, які людина отримує, перебуваючи за кордоном. З Користувача не стягується додаткова плата за дзвінки або текстові повідомлення в роумінгу, навіть якщо людина, що телефонує, користується послугами іншого оператора.

"Якщо ви постійно користуєтеся мобільним телефоном за кордоном, наприклад, якщо ви переїжджаєте за кордон і продовжуєте використовувати сім-карту зі своєї країни, ваш оператор мобільного зв'язку може стягувати додаткову плату за роумінг. Однак ці збори обмежені політикою сумлінного використання", - уточнюються умови для тих, хто перебуває поза своєю країною тривалий термін.

Фото: Україну включать в зону роумінгу ЄС (gettyimages.com)

У чому користь включення України в європейську зону роумінгу

Включення України в зону безкоштовного роумінгу ЄС означатиме, що абоненти українських туроператорів не повинні будуть турбуватися про зв'язок під час поїздок країнами Європи, як не потрібно буде платити за вхідні дзвінки та повідомлення. Також - жителі ЄС не повинні будуть доплачувати своїм операторам мобільного зв'язку при відвідуванні України.

З початком війни українські туроператори забезпечували біженцям в ЄС безкоштовний роумінг і дзвінки додому для зв'язку з родичами. Схожі пакети допомоги пропонували і місцеві оператори мобільного зв'язку за кордоном.

Тепер же з'явиться можливість не купувати сім-карту місцевого оператора в країні перебування для того, щоб мати зв'язок за доступною ціною на короткий термін.

Нагадаємо, ми писали, українці все рідше просять притулок в ЄС.