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Бесплатный автобус в Германию отменили: как доехать из Украины

Фото: Украинцы на вокзале в Ганновере (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Эвакуационные автобусные рейсы из Львова в Ганновер от организации Helping to leave отменили. Для выполнения перевозок беженцев не хватает бюджета.

Возобновится ли эвакуация по этому маршруту, волонтерам пока неизвестно, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на телеграмм-канал "Допомагаємо Виїхати".

"Бесплатный автобус Львов-Ганновер не будет курсировать по маршруту. Сейчас нам не хватает на него бюджета, и пока мы не можем сказать, возобновятся ли рейсы", – написали волонтеры в сообщении.

Ранее немецкое правительство отменило финансирование бесплатных поездов из польского Перемышля в немецкий Ганновер для украинских беженцев. Последний рейс прошел 14 апреля.

Людям, которым сложно самостоятельно эвакуироваться в Германию, подсказывают несколько вариантов, как можно уехать с помощью волонтеров.

  • Эвакуационный автобус в Германию (Берлин) из Львова. Приглашают мам с детьми, пенсионеров, стариков с оккупированных территорий и зон боевых действий. Оплата – 500 грн за горючее. Контактный номер: +380677892491.
  • Благотворительная организация "Дом Надежды" предоставляет возможность бесплатно эвакуироваться в Германию из Одессы. Обязательная предварительная запись по телефону (Viber, WhatsApp, Telegram): +380930367082; +37367203217.

Также обратиться за помощью в выезде в Германию, Польшу и Румынию можно в фонд "Артак". Эвакуация осуществляется бесплатными автобусами и машинами скорой помощи. Для выезда нужно за сутки заполнить заявку. Приоритет отдается женщинам с детьми, людям с инвалидностью и другим уязвимым категориям. Обращаться можно по телефону горячей линии: +380993592115 (с 7:00 до 20:00).

Напомним, мы писали, где в Европе действует бесплатный транспорт для украинцев.

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эвакуация