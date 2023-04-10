Поезда и автобусы. Где в Европе еще действует бесплатный транспорт для украинцев

Большинство стран Европы оставили бесплатный проезд для украинских беженцев только в первые дни при въезде в страну – чтобы спасающиеся от войны могли добраться до места назначения.

Но в некоторых столицах до сих пор можно пользоваться общественным транспортом без оплаты. TRAVEL РБК-Украина рассказывает, где украинцам продлили льготный проезд.

В Хорватии продолжили бесплатный проезд по железной дороге

С марта 2023 года беженцы из Украины могут не платить за проезд в поездах только при оформлении смарт-карты, сообщается на сайте Хорватской железной дороги.

Право путешествовать по железной дороге в Хорватии бесплатно распространяется на поезда 2 класса на всех маршрутах внутреннего железнодорожного сообщения страны. Для этого нужно предъявить украинский паспорт/удостоверение личности/решение о разрешении въезда в Хорватию в кассе или поезде.

Для получения смарткарты необходимо распечатать заявление на сайте железнодорожной компании, заполнить свои данные и подать заявку в кассах в кассах 15 станций: главный вокзал Загреба, Сисак, Карловац, Забок, Вараждин, Копривница, Беловар, Славонский Брод, Винковцы, Осиек , Сплит, Шибеник, Огулин, Риека и Пула. При этом нужно предъявить паспорт гражданина Украины – заграничный или "внутренний".

Фото: Поезда Хорватской железной дороги (pixabay.com)

Проезд в столице Венгрии – только с документами

В столице Венгрии продлили бесплатный проезд для украинских беженцев. Ездить в транспорте Будапешта без оплаты можно будет до 30 июня 2023 года. Об этом сообщил Будапештский транспортный центр.

"По инициативе столичного муниципалитета бесплатным проездом по-прежнему можно воспользоваться, предъявив украинский проездной документ, пригодный для идентификации личности", – отмечают на сайте организации.

Воспользоваться бесплатным проездом беженцы смогут только при наличии у них любого официального документа.

В городском транспорте столицы Литвы не нужны билеты

Для украинцев, покинувших зону боевых действий и выбравших Вильнюс, столица Литвы предлагает возможность бесплатно пользоваться городским общественным транспортом, сообщается на странице ukraina.vilnius.lt.

Украинцам нужно только предъявить контролерам документ, удостоверяющий личность – ни билеты, ни другие документы не нужны. Общественный транспорт в столице также будет бесплатным для тех, кто легально проживал в Украине, но покинул страну из-за войны, и для приехавших в Вильнюс иностранцев.

Фото: Украинцы в Литве (gettyimages.com)

Проезд в столице Словении бесплатный еще год

По официальным сообщениям от LPP Ljubljana, украинцам, прибывшим в Словению в связи с войной, продолжается право на бесплатный проезд в общественном транспорте Любляны до 4 марта 2024 года. Об этом сообщило посольство Украины в Словении.

В то же время изменяются правила бесплатного проезда. Гражданам Украины нужно обратиться в центральное отделение Potnicki center LPP, Slovenska cesta 56 для оформления именной годовой карты Урбана для бесплатного проезда.

С 1 апреля 2023 года бесплатный проезд в общественном транспорте города Любляна будет разрешен только при условии наличия такой именной годовой карты Урбана, которую нужно обязательно "чекинить" каждый раз при входе в транспорт.

Фото: Железная дорога в Любляне (pixabay.com)

В транспорте столицы Швеции достаточно паспорта

Комитет дорожного движения региона Стокгольм решил, что действительные украинские паспорта и удостоверения личности должны учитываться как действительный билет в общественном транспорте Стокгольма, говорится на странице муниципальной транспортной компании SL.

Цель состоит в том, чтобы поддержать бежавших из Украины людей и облегчить их путь к защите от российского вторжения. Решение применяется док дальнейшего уведомления.

Напомним, мы писали, что в Германии запустили билет за 49 евро и как приобрести проездной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.