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Бесплатный поезд в Германию отменяют: когда последний рейс

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Четверг 13 апреля 2023 11:26
Бесплатный поезд в Германию отменяют: когда последний рейс Фото: Эвакуационный поезд в Ганновере (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Бесплатный поезд для украинских беженцев из польского Перемышля в немецкий Ганновер отменяют. Последний рейс состоится 14 апреля 2023 года.

Волонтеры на вокзале Ганновера завершают свою деятельность, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Пшемысль – Ганновер Мессе гуманитарный поезд".

Эвакуационный поезд курсировал на средства немецкого правительства через день. Доехать можно было из Перемышля в Ганновер с одной транзитной остановкой во Франкфурте на Одере.

"В течение года мы, разные организации и волонтеры как можно дольше пытались обеспечить бесплатную и регулярную эвакуацию тех, кто действительно нуждается в помощи, чтобы сбежать от войны ради безопасности. Именно это было важной целью. К сожалению, последний рейс из Перемышля состоится 14 апреля 2023 года", – пишут организаторы.

Бесплатный поезд в Германию отменяют: когда последний рейс

Фото: Беженцы на вокзале в Ганновере (gettyimages.com)

Отмечается, что волонтеры на вокзале Ганновера также завершают свою деятельность. Впрочем, к ним можно будет обратиться за помощью на вокзале, если кто-нибудь приедет самостоятельно, по ссылке.

Волонтеры предполагают, что курсирование эвакуационного поезда впоследствии может быть возобновлено.

Напомним, мы писали, где в Европе действует бесплатный транспорт для украинцев.

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