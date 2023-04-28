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Безкоштовний автобус до Німеччини скасували: як доїхати з України

Фото: Українці на вокзалі у Ганновері (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Евакуаційні автобусні рейси зі Львова до Ганновера від організації Helping to leave скасували. На виконання перевезень біженців бракує бюджету.

Чи відновиться евакуація за цим маршрутом, волонтерам поки невідомо, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на телеграм-канал "Допомагаємо Виїхати".

"Безкоштовний автобус Львів-Гановер не буде курсувати за маршрутом. Зараз нам не вистачає на нього бюджету, і поки що ми не можемо сказати, чи відновляться рейси", – написали волонтери у повідомленні.

Раніше німецький уряд скасував фінансування безкоштовних поїздів із польського Перемишля до німецького Ганновера для українських біженців. Останній рейс відбувся 14 квітня.

Людям, яким складно самостійно евакуюватися до Німеччини, підказують кілька варіантів, як можна виїхати за допомогою волонтерів.

  • Евакуаційний автобус в Німеччину (Берлін) зі Львова. Запрошують мам з дітьми, пенсіонерів, людей похилого віку з окупованих територій і зон бойових дій. Оплата – 500 грн за пальне. Контактний номер: +380677892491.
  • Благодійна організація "Дім Надії” надає можливість безкоштовно евакуюватися до Німеччини з Одеси. Обов'язковий попередній запис за телефоном (Viber, WhatsApp, Telegram): +380930367082; +37367203217.

Також звернутися за допомогою у виїзді в Німеччину, Польщу та Румунію можна до фонду "Артак". Евакуацію здійснюють безкоштовними автобусами та машинами швидкої допомоги. Для виїзду потрібно за добу заповнити заявку. Пріоритет надається жінкам з дітьми, людям з інвалідністю та іншим вразливим категоріям. Звертатися можна за телефоном гарячої лінії: +380993592115 (з 7:00 до 20:00).

Нагадаємо, ми писали, де в Європі ще діє безкоштовний транспорт для українців.

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евакуація