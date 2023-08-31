Многие возвращаются. Какие очереди на границе Украины накануне 1 сентября

Очереди на границе Украины с Польшей начинают расти накануне выходных. На увеличение потока людей в обоих направлениях влияет и начало учебного года.

Какие очереди образовались на утро 31 августа, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Западное управление Госпогранслужбы.

За прошедшие сутки из Украины выехали 49 тысяч человек, въехали на территорию нашей страны – 50 тысяч человек.

По данным Госпогранслужбы, на 9 утра 31 августа на пунктах пропуска на границе с Польшей были следующие очереди:

"Краковец" – 140 легковых автомобилей, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" – 120 легковых автомобилей, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" – 70 легковых автомобилей, 13 автобусов, 50 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Грушев” – 60 легковых автомобилей, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Устилуг" – 50 легковых автомобилей, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Смольница" – 20 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" – 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Ягодин" – 7 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

В очередях на границе со Словацкой Республикой насчитывалось 50 легковых автомобилей и 7 автобусов, с Венгрией – 105 легковых автомобилей и 15 автобусов на 5 пунктах пропуска. На границах с Румынией и Молдовой очередей нет.

Между тем, наблюдаются и очереди на въезд в Украину со стороны Польши. На утро 31 августа время ожидания пересечения границы на некоторых пунктах пропуска такое:

"Медика-Шегини" – 2 часа в очереди для автобусов;

"Корчова-Краковец" – 1 час для автобусов, 1 час – для легковых автомобилей.

На других пунктах пропуска очередей пока нет.

Напомним, мы писали, что украинцев предупредили о строгих проверках на польской границе.

Также украинцам напомнили, какие вещи можно ввозить на территорию Украины из-за границы без декларирования.

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