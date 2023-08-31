Многие возвращаются. Какие очереди на границе Украины накануне 1 сентября
Очереди на границе Украины с Польшей начинают расти накануне выходных. На увеличение потока людей в обоих направлениях влияет и начало учебного года.
Какие очереди образовались на утро 31 августа, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Западное управление Госпогранслужбы.
За прошедшие сутки из Украины выехали 49 тысяч человек, въехали на территорию нашей страны – 50 тысяч человек.
По данным Госпогранслужбы, на 9 утра 31 августа на пунктах пропуска на границе с Польшей были следующие очереди:
- "Краковец" – 140 легковых автомобилей, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" – 120 легковых автомобилей, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" – 70 легковых автомобилей, 13 автобусов, 50 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Грушев” – 60 легковых автомобилей, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Устилуг" – 50 легковых автомобилей, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Смольница" – 20 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" – 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Ягодин" – 7 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
В очередях на границе со Словацкой Республикой насчитывалось 50 легковых автомобилей и 7 автобусов, с Венгрией – 105 легковых автомобилей и 15 автобусов на 5 пунктах пропуска. На границах с Румынией и Молдовой очередей нет.
Между тем, наблюдаются и очереди на въезд в Украину со стороны Польши. На утро 31 августа время ожидания пересечения границы на некоторых пунктах пропуска такое:
- "Медика-Шегини" – 2 часа в очереди для автобусов;
- "Корчова-Краковец" – 1 час для автобусов, 1 час – для легковых автомобилей.
На других пунктах пропуска очередей пока нет.
Напомним, мы писали, что украинцев предупредили о строгих проверках на польской границе.
Также украинцам напомнили, какие вещи можно ввозить на территорию Украины из-за границы без декларирования.
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