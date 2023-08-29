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Какие вещи можно ввозить через границу Украины: таможенные правила

Вторник 29 августа 2023 17:27
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Какие вещи можно ввозить через границу Украины: таможенные правила Фото: Проверка на границе (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцам, которые возвращаются из-за границы, следует знать о правилах ввоза личных вещей в Украину. Их не нужно декларировать и платить налог.

Список товаров, которые можно ввозить в Украину без декларирования, TRAVEL РБК-Украина приводит со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

Какие товары можно везти без декларирования

В ведомстве напомнили о самых распространенных товарах, которые могут быть отнесены к категории личных вещей и правила их ввоза:

  • товары личной гигиены и индивидуальные косметические средства в количестве, обеспечивающем потребности одного человека на время поездки; 0,5 л туалетной воды и/или 100 г духов;
  • одежда, белье, обувь, имеющие чисто личный характер, предназначенные исключительно для собственного пользования и имеющие признаки бывших в употреблении;
  • украшения, в том числе из драгоценных металлов и камней, имеющие признаки бывших в употреблении;
  • индивидуальные письменные и канцелярские принадлежности;
  • переносные музыкальные инструменты не больше 2 шт;
  • мобильные телефоны не больше 2 шт;
  • переносные персональные компьютеры не больше 2 шт и периферийное оборудование к ним;
  • индивидуальные изделия медицинского назначения для обеспечения жизнедеятельности человека и контроля за его состоянием с признаками бывших в употреблении;
  • лекарственные средства – до 5 упаковок каждого наименования на одного человека (кроме содержащих наркотические или психотропные вещества) или по количеству, указанному в рецепте врача.
  • обычные и/или прогулочные детские коляски по количеству детей, пересекающих границу вместе с гражданином, а при отсутствии детей – не более 1 шт;
  • одно кресло на колесах для лиц с инвалидностью на каждого человека с инвалидностью, пересекающего таможенную границу Украины, а в случае отсутствия такого лица – не более 1 шт;
  • спортивное снаряжение, в частности велосипед, предназначенное для использования одним лицом.

Если человек везет подарки или другие товары, без налогообложения их вес должен быть до 50 кг, а общая стоимость не должна превышать 500 евро.

Какие вещи можно ввозить через границу Украины: таможенные правилаФото: Украинцы за границей (gettyimages.com)

Какие ограничения следует учитывать при ввозе продуктов

Разрешается ввозить на территорию Украины следующие категории продуктов для личного пользования:

  • алкогольные изделия (с 18 лет): водочные изделия – 1 л; вино – 2 л; пиво – 5 л;
  • табачные изделия (с 18 лет) – 200 сигарет или 50 сигар или 250 г табака, или 250 г этих изделий;
  • пищевые продукты для собственного потребления на общую сумму до 200 евро, до 2 кг каждого наименования в упаковке, без упаковки – до 2 кг каждого наименования (кроме продуктов животного происхождения);
  • пищевые продукты весом до 10 кг в упаковке производителя, поступающие по адресу граждан в международных почтовых или экспресс-отправлениях;

Запрещено перевозить на территорию Украины в багаже без сопровождения продукты без упаковки производителя.

Напомним, ранее украинцев предупредили о строгих проверках на польской границе.

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Государственная таможенная служба Граница с Украиной
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