В атмосфере старины. 5 малоизвестных городков в Европе с аутентичным колоритом

Открывая для себя Европу, украинцы часто стараются бывать в тех локациях, о которых раньше могли не слышали. Если вы находитесь в одной из европейских стран, предлагаем посетить не очень известные городки, где царит аутентичная атмосфера старины.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает о пяти малоизвестных небольших городках Европы, которые привлекают искателей аутентичной атмосферы.

Карпач, Польша

Город у подножия Снежной горы и горнолыжный курорт с большим выбором трасс для катания зимой и прекрасными местами для походов летом.

Уникальная архитектура с влиянием готики и ренессанса, особенно интересен храм Успения Богородицы.

Природная красота Татрского национального парка с высокими вершинами и живописными озерами.

Древняя история: город известен с 16 века как поселок золотоискателей и авантюристов.

Фото: Карпач, Польша (wikipedia.org)

Кастельбуоно, Италия

Средневековый городок с узкими улочками, крепостями и башнями.

Исторический итальянский регион Кастилия известна традиционной кухней, в частности, сырами и десертами, такими как канноли и касателла.

Местные фестивали, проводимые в течение года. Например, Праздник Мадонны, когда улицы наполняются людьми, которые устраивают костюмированные перформансы и идут, играя музыку.

Фото: Кастельбуоно, Италия (wikipedia.org)

Сигулдо, Латвия

Природные ландшафты: Сигулда располагается в центральной Латвии среди местности с каньонами и скалами. Здесь можно насладиться волшебными видами, пойти на прогулки или прокатиться на велосипеде.

В городе много достопримечательностей, включая средневековый Замок Сигулда и Руины Замка Кримулда. Сооружения демонстрируют богатую историю и архитектуру региона.

Экстремальные виды спорта. Локация привлекает поклонников активных видов спорта со всего мира, также это известное место соревнований по бобслею и санному спорту.

Фото: Сигулда, Латвия (wikipedia.org)

Синтра, Португалия

Дворец Пена и Мавритский дворец – самые известные локации города, где проводят экскурсии и показывают роскошные королевские резиденции.

Город славится волшебными садами, окружающими дворцы. Один из самых известных – Парк Пена, где можно прогуляться среди цветущих растений, озер и павильонов.

Атмосфера романтики. Запутанные улочки города, замок на вершине горы и местные легенды создают особое настроение для посетителей.

Фото: Синтра, Португалия (wikipedia.org)

Антверпен, Бельгия

Искусство и культура: Антверпен известен художественными шедеврами. Музей Примарта и Музей Мода показывают произведения известных художников: от Питера Пауля Рубенса до Яна Брейгеля.

Антверпен интересен роскошной архитектурой. Чего только стоят Кафедральный Собор Нотр-Дам, Церковь Святого Чарльза Борромео.

Центр моды и дизайна. Здесь находится множество бутиков, магазинов и дизайнерских студий, где можно насладиться шоппингом и открыть для себя модные тренды.

Фото: Антверпен, Бельгия (unsplash.com)

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