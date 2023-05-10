Испания и Греция. Названы топ-5 дешевых курортов на Средиземном море в 2023 году

Европа летом 2023 года ожидает рекордный наплыв туристов после отмены коронавирусных ограничений. Впрочем, на путешествия будет влиять и скачок цен.

Какие курорты на побережье Средиземного моря будут самыми дешевыми, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Travel Off Path.

Издание составило список из 5 популярных направлений, которые этим летом будут по карману туристам. Среди них три локации – в Испании.

Бенидорм (Испания). Этот город является излюбленным курортом как молодежи, так и семей. Здесь комфортная температура, вкусная еда и множество пляжей с широким выбором развлечений. Цены на питание и проживание едва ли не самые низкие среди курортов Испании. Остановиться в отеле в августе можно по цене 128 евро за двоих, а поужинать за 13 евро. Валенсия (Испания). В этом городе много музеев, достопримечательностей, а также пляжных локаций. Цены на курорте доступные: обед в ресторанах в центре может стоить 12 евро. Бодрум (Турция). Город – в числе самых популярных у туристов. И также – доступных по цене. К примеру, питание в среднем обходится в 5 евро, а номер в отеле в 80 евро в пиковый сезон. Бодрум известен пляжами и множеством достопримечательностей – например, там есть древнегреческие руины и средневековый замок. Афины (Греция). Эта столица привлекает туристов тысячелетним наследием – достопримечательностями, музеями, а также улочками с брусчаткой, на которых работают кафе и сувенирные магазины. От центра Афин легко добраться до пляжей по обе стороны Средиземного моря. Их аж 18. Жилье немного дорогое – в среднем 220 евро за ночь, но это компенсируется доступным транспортом и дешевой едой – 12 евро за ужин. Аликанте (Испания). Город на побережье Коста-Бланка в последние годы пользуется большим спросом у молодежи благодаря современным зонам отдыха и живой ночной жизни. Это также один из самых бюджетных курортов. Ужин в недорогом ресторане обойдется примерно в 15 евро, а ночь в отеле – около 150 евро.

Напомним, мы писали, что живописное село платит 5000 евро, чтобы в них переехали.