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Легендарный Восточный экспресс сокращает часть маршрута: в чем причина

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Суббота 06 мая 2023 11:15
Легендарный Восточный экспресс сокращает часть маршрута: в чем причина Фото: Восточный экспресс Venice-Simplon на остановке между Лихтенштейном и Швейцарией (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Знаменитый "Восточный экспресс", курсировавший из Лондона в Венецию и обратно, сократит часть маршрута в Британии из-за Брекзита. Компания Belmond, управляющая этой услугой, решила отменить часть пути к острову.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

Путешествия в атмосфере старины. Чем известен Восточный экспресс

Знаменитый "Восточный экспресс" совершил свою первую поездку в 1883 году, соединив Париж с дальним и экзотическим в то время городом Стамбул в Турции. Синоним роскоши и таинственности, Восточный экспресс был главным символом комфортных путешествий, по крайней мере, до прекращения его работы в 1977 году. Обещают, что курсирование поезда скоро будет восстановлено.

Впрочем, есть другие компании, предлагающие "роскошные путешествия в атмосфере истории" для ценителей железных дорог. Одна из них – Venice Simplon-Orient-Express (VSOE).

В 1977 году американский бизнесмен Джеймс Шервуд купил на аукционе два оригинальных вагона Восточного экспресса. В последующие годы ему удалось приобрести еще 35 спальных вагонов, вагонов-ресторанов и вагонов Pullman, а в 1982 году он основал службу Venice Simplon-Orient-Express (VSOE), которая управляла маршрутом Лондон-Париж-Милан-Венеция (и обратно) через туннель Симплон.

Легендарный Восточный экспресс сокращает часть маршрута: в чем причинаФото: Восточный экспресс Venice-Simplon в Париже (wikipedia.org)

Легендарный поезд состоит из 17 отреставрированных вагонов разных роскошных поездов, в том числе вагонов периода железнодорожных путешествий 1920-х и 1930-х годов. С момента своего открытия в 1982 году Venice Simplon-Orient-Express продолжает традицию путешествий в отреставрированных вагонах с креативными гастрономическими предложениями для пассажиров.

"Еще одна жертва Брекзит". Почему отменяют маршрут в Британию

Компания, управляющая этой услугой, решила отменить часть пути в Британию. The Independent называет это "еще одной жертвой Brexit". Там утверждают, что дополнительные проверки на границе, вызванные выходом Британии из ЕС, создают слишком много неопределенности по времени ожидания и рискуют испортить маршрут в остальную Европу.

"Венецианский Simplon-Orient-Express всегда обеспечивал исключительные поездки для гостей и всегда успешно пересекал Европу, посещая несколько европейских стран по железной дороге стандартной колеи. Это означает тщательное согласование нашего расписания с национальными железными дорогами, и для этого требуется почти 24 месяца предварительного планирования", — сказал изданию пресс-секретарь Belmond.

Легендарный Восточный экспресс сокращает часть маршрута: в чем причинаФото: Вагон-ресторан Восточного экспресса (wikipedia.org)

С тех пор как Великобритания вышла из Европейского Союза, в пунктах пересечения с острова на континент наблюдают постоянные очереди. Километровые заторы постоянно создаются в Фолкстоуне и соседнем порту Дувр, где проводят полную проверку паспортов.

Впрочем, компания-владелец экспресса все еще приглашает пассажиров из Британии насладиться роскошными впечатлениями от Venice Simplon-Orient-Express. Для этого нужно сесть на обычный Eurostar из Лондона в Париж. И оттуда – отправиться на VSOE в ночное путешествие в Венецию, чтобы "стильно путешествовать по европейским ландшафтам в Город Воды".

Напомним, в Британии впервые начнут брать оплату с туристов. Мы писали, где еще в Европе путешественникам придется заплатить.

Тем временем Турция приходит в себя от землетрясений и ждет туристов в новом сезоне.

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