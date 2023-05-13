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В атмосфері старовини. 5 маловідомих містечок в Європі з автентичним колоритом

Фото: Антверпен, Бельгія (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Відкриваючи для себе Європу, українці часто намагаються бувати у тих локаціях, про які раніше могли не чути. Якщо ви знаходитеся в одній з європейських країн, пропонуємо відвідати не дуже відомі містечка, де панує автентична атмосфера старовини.

TRAVEL РБК-Україна розповідає про п'ять маловідомих невеликих містечок Європи, які варто відвідати туристам своїм автентичним колоритом, які приваблюють шукачів автентичної атмосфери.

Карпач, Польща

  • Місто на підніжжі гори Снєжка та гірськолижний курорт з великим вибором трас для катання взимку та чудовими місцями для походів влітку.
  • Унікальна архітектура з впливами готики та ренесансу, особливо цікавий храм Успіння Богородиці.
  • Природна краса Татрського національного парку з високими вершинами та мальовничими озерами.
  • Давня історія: місто відоме з 16-го сторіччя як селище золотошукачів і авантюристів.

Фото: Карпач, Польща (wikipedia.org)

Кастельбуоно, Італія

  • Середньовічне містечко з вузькими вуличками, фортецями та вежами.
  • Історичний італійський регіон Кастилія відома традиційною кухнею, зокрема сирами та десертами, такими як каннолі та касателла.
  • Місцеві фестивалі, які проводяться протягом року. Наприклад, Свято Мадонни, коли вулиці наповнюються людьми, які влаштовують костюмовані перформанси та йдуть, граючи музику.

Фото: Кастельбуоно, Італія (wikipedia.org)

Сігулда, Латвія

  • Природні ландшафти: Сігулда розташовується в центральній Латвії посеред місцевості з каньйонами та скелями. Тут можна насолодитися чарівними краєвидами, піти на прогулянки або покататися на велосипеді.
  • Місто має багато історичних пам'яток, включаючи середньовічний Замок Сігулда та Руїни Замку Крімулда. Споруди демонструють багату історію та архітектуру регіону.
  • Екстремальні види спорту. Локація приваблює прихильників активних видів спорту з усього світу, також це відоме місце змагань з бобслею і санного спорту.

Фото: Сігулда, Латвія (wikipedia.org)

Сінтра, Португалія

  • Палац Пена та Мавритський палац – найвідоміші локації міста, де проводять екскурсії та показують розкішн королівських резиденцій.
  • Місто славиться чарівними садами, які оточують палаци. Один з найвідоміших садів – Парк Пена, де можна прогулятися серед квітучих рослин, озер та павільйонів.
  • Атмосфера романтики. Заплутані вулички міста, замок на вершині гори та місцеві легенди створюють особливий настрій для відвідувачів.

Фото: Сінтра, Португалія (wikipedia.org)

Антверпен, Бельгія

  • Мистецтво та культура: Антверпен відомий художніми шедеврами. Музей Примарта та Музей Мода демонструють твори відомих митців: від Пітера Пауля Рубенса до Яна Брейгеля.
  • Антверпен цікавий розкішною архітектурою. Чого тылкьи вартий Катедральний Собор Нотр-Дам, Церква Святого Чарльза Борромео – одні з багатьох архітектурних перлин міста які дивують туристів.
  • Центр моди та дизайну. Тут знаходиться велика кількість бутиків, магазинів та дизайнерських студій, де можна насолодитися шопінгом та відкрити для себе модні тренди.

Фото: Антверпен, Бельгія (unsplash.com)

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