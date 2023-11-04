В атмосфере сказки. Лучшие рождественские ярмарки Европы, которые стоит посетить

В ноябре в Европе уже активно готовятся к новогодним праздникам и обустраивают праздничные локации. Мир европейских ярмарок – незаменимый пункт для путешественников, которые ценят особенную атмосферу.

Родиной рождественских ярмарок многие считают Германию: Штрицельмаркт в Дрездене впервые стали проводить еще в 1434 году. Но известны такими локациями и другие страны: сказочная атмосфера будет властвовать во множестве городков Европы.

РБК-Украина рассказывает о лучших европейских рождественских ярмарках, которые стоит посетить этой зимой.

Базель, Швейцария

Расположение: Barfüsserplatz и Münsterplatz в историческом Старом городе.

Когда заканчивается: 23 декабря

В Базеле около 155 деревянных домиков разместят на фоне старого города, освещенного блестящими огнями. В историческом центре уже устанавливают рождественскую елку с украшениями, посвященными местной легенде Иоганну Ваннеру, а ларьки празднично украшены.

Здесь можно приобрести несколько подарков и вкусностей ручной работы, а дальше – сходить посмотреть на 13-метровую рождественскую елку на площади Барфюсерплац. Там можно выпить ароматного глинтвейна, после чего прогуляться вдоль реки Рейн.

Вена, Австрия

Расположение: дворец Бельведер

Когда заканчивается: 26 декабря

Рождественская ярмарка Wiener Chriskindlemarkt und Weihnachtstraum является, пожалуй, самой большой и хорошо известной в Вене. За праздничной атмосферой сюда приезжают туристы из множества стран.

В качестве альтернативы основатель европейской туристической компании Black Tomato Том Марчант советует рождественскую деревню в Бельведерском дворце. Эту локацию любят местные жители, и здесь гораздо меньше людей. Там можно прогуляться в атмосфере роскошной барочной архитектуры дворца 18 века, наслаждаясь глинтвейном и выпечкой.

"В этой местности можно найти много ювелирных изделий местных мастеров. Резное дерево, керамика, деревянные шляпы, украшения, посуда – все, что пожелаете", – рассказывает Марчант.

Страсбург, Франция

Расположение: Grande Île, Старый город

Когда заканчивается: 24 декабря

Страсбург известен поклонникам праздника как "столица Рождества". Здесь проводится старейший праздничный рынок во Франции, год основания которого датируется 1570-м.

В городе для гостей ярмарки установят целых 13 рынков, все в пределах пешей доступности друг от друга. Основным будет Christkindelsmärik: он находится на площади Бройли. Там вы можете выпить бокал французского глинтвейна vin chaud, прогуливаясь вокруг празднично украшенных лотков вблизи древнего готического собора.

Гейдельберг, Германия

Расположение: Старый город

Когда заканчивается: 22 декабря

Рождественские ярмарки – часть культуры Германии. По разным подсчетам, к концу года по всей стране устанавливают около 2500 таких локаций. Одним из лучших мест, где можно начать исследование праздничных традиций региона, туристические эксперты считают сказочный город-крепость Гейдельберг.

Гейдельберг может похвастаться многочисленными архитектурными достопримечательностями. К примеру, Старый мост и университет XIV века, посещаемый выдающимися деятелями. В городе протекает река Неккар, рядом находится Оденвальдский лес.

Самую же рождественскую ярмарку Гейдельберга разместят по освещенным аллеям старого города. Аромат жареных орехов и выпечки, домики с сувенирами и катание на коньках на площади Карлсплац и карусели – что может быть лучше незабываемого уикенда в атмосфере Рождества?

Таллин, Эстония

Расположение: Ратушная площадь

Когда заканчивается: 8 января

На протяжении уже шести веков в центре исторической Ратушной площади Таллинна каждый год ставят праздничную рождественскую елку. В этом году она достигнет 15 метров в высоту. Также здесь ежегодно проводят ярмарку, наполненную праздничной атмосферой.

Посетите резиденцию Санта-Клауса прямо на площади, отыщите в ларьках украшения ручной работы и уютные вязаные вещи из овечьей шерсти, попробуйте местные колбаски, а на десерт – эстонское имбирное печенье и пирожные с корицей и кардамоном, а также фирменный глинтвейн. В завершение прогулки посмотрите выступление местных фольклорных танцоров и музыкантов.

Эдинбург, Шотландия

Местонахождение: East Princes Street Garden

Когда заканчивается: 3 января

На фоне известных туристических локаций – Эдинбургского замка и викторианского памятника Вальтеру Скотту – разместится праздничный рынок столицы Шотландии.

Во время ярмарки и не только здесь можно насладиться видами с высоты птичьего полета с вершины смотрового колеса, прокатиться на катке в окружении архитектуры 18 века, отведать местные напитки и деликатесы.

Копенгаген, Дания

Расположение: две локации – Сады Тиволи и Højbro Plads

Когда завершается: 31 и 21 декабря соответственно.

Попав в сады Тиволи в Копенгагене в разгар туристического сезона, гости могут почувствовать себя в атмосфере таинственной скандинавской деревни. 175-летний тематический парк ежегодно превращается в рождественскую ярмарку с 60 киосками в волшебном декоре. Также здесь есть деревянные домики, украшенные сосновыми шишками и снегом. А сами деревья живописного сада украшены более чем 70 000 рождественскими шариками.

За 10 минут ходьбы расположена еще одна праздничная локация, Højbro Plads. Здесь будет сиять 18 000 блестящих огоньков, а местная кухня порадует гурманов локальными деликатесами.

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