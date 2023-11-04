В атмосфере сказки. Лучшие рождественские ярмарки Европы, которые стоит посетить

В ноябре в Европе уже активно готовятся к новогодним праздникам и обустраивают праздничные локации. Мир европейских ярмарок – незаменимый пункт для путешественников, которые ценят особенную атмосферу.
Родиной рождественских ярмарок многие считают Германию: Штрицельмаркт в Дрездене впервые стали проводить еще в 1434 году. Но известны такими локациями и другие страны: сказочная атмосфера будет властвовать во множестве городков Европы.
РБК-Украина рассказывает о лучших европейских рождественских ярмарках, которые стоит посетить этой зимой.
Расположение: Barfüsserplatz и Münsterplatz в историческом Старом городе.
Когда заканчивается: 23 декабря
Здесь можно приобрести несколько подарков и вкусностей ручной работы, а дальше – сходить посмотреть на 13-метровую рождественскую елку на площади Барфюсерплац. Там можно выпить ароматного глинтвейна, после чего прогуляться вдоль реки Рейн.
Расположение: дворец Бельведер
Когда заканчивается: 26 декабря
В качестве альтернативы основатель европейской туристической компании Black Tomato Том Марчант советует рождественскую деревню в Бельведерском дворце. Эту локацию любят местные жители, и здесь гораздо меньше людей. Там можно прогуляться в атмосфере роскошной барочной архитектуры дворца 18 века, наслаждаясь глинтвейном и выпечкой.
"В этой местности можно найти много ювелирных изделий местных мастеров. Резное дерево, керамика, деревянные шляпы, украшения, посуда – все, что пожелаете", – рассказывает Марчант.
Расположение: Grande Île, Старый город
Когда заканчивается: 24 декабря
В городе для гостей ярмарки установят целых 13 рынков, все в пределах пешей доступности друг от друга. Основным будет Christkindelsmärik: он находится на площади Бройли. Там вы можете выпить бокал французского глинтвейна vin chaud, прогуливаясь вокруг празднично украшенных лотков вблизи древнего готического собора.
Расположение: Старый город
Когда заканчивается: 22 декабря
Гейдельберг может похвастаться многочисленными архитектурными достопримечательностями. К примеру, Старый мост и университет XIV века, посещаемый выдающимися деятелями. В городе протекает река Неккар, рядом находится Оденвальдский лес.
Самую же рождественскую ярмарку Гейдельберга разместят по освещенным аллеям старого города. Аромат жареных орехов и выпечки, домики с сувенирами и катание на коньках на площади Карлсплац и карусели – что может быть лучше незабываемого уикенда в атмосфере Рождества?
Расположение: Ратушная площадь
Когда заканчивается: 8 января
Посетите резиденцию Санта-Клауса прямо на площади, отыщите в ларьках украшения ручной работы и уютные вязаные вещи из овечьей шерсти, попробуйте местные колбаски, а на десерт – эстонское имбирное печенье и пирожные с корицей и кардамоном, а также фирменный глинтвейн. В завершение прогулки посмотрите выступление местных фольклорных танцоров и музыкантов.
Местонахождение: East Princes Street Garden
Когда заканчивается: 3 января
Во время ярмарки и не только здесь можно насладиться видами с высоты птичьего полета с вершины смотрового колеса, прокатиться на катке в окружении архитектуры 18 века, отведать местные напитки и деликатесы.
Расположение: две локации – Сады Тиволи и Højbro Plads
Когда завершается: 31 и 21 декабря соответственно.
За 10 минут ходьбы расположена еще одна праздничная локация, Højbro Plads. Здесь будет сиять 18 000 блестящих огоньков, а местная кухня порадует гурманов локальными деликатесами.
Напомним, по данным Всемирной туристической организации ООН, индустрия странствий оправится от последствий пандемии в начале 2024 года. Однако уже сейчас ясно, что предпочтения путешественников значительно изменились. Мы писали об основных туристических трендах, которые будут формировать будущее отрасли.
Также сообщалось, какие 10 стран мира наименее посещаемые в 2023 году.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.