Новые направления и культура: названы главные туристические тренды будущего

По данным Всемирной туристической организации ООН, индустрия путешествий оправится от последствий пандемии в начале 2024 года. Однако уже сейчас понятно, что предпочтения мировых путешественников значительно изменились.

Государственное агентство развития туризма выделило основные туристические тренды, которые, по мнению экспертов ВТО ООН, будут формировать будущее отрасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Гостуризма.

Какими будут туристические тренды будущего

Устойчивость и всеохватность. "Постоянство окружающей среды" больше не крылатое выражение, но насущная необходимость.

Современные путешественники все больше выбирают именно те направления, где приоритетом является сохранение окружающей среды, ответственное управление ресурсами и благополучие местных громад.

Большинство туристов отмечают, что во время своих путешествий ищут экологически чистые продукты и готовы за них платить, хотят пробовать локальные деликатесы и пользоваться альтернативными источниками энергии.

Рост популярности новых направлений. Современные туристы ищут новые неповторимые впечатления, поэтому все чаще выбирают путешествия в малоизвестные страны или регионы.

Это побуждает ВТО ООН уже сейчас сосредоточить свое внимание на продвижении малоизвестных направлений и активизировать работу с правительствами стран и частным сектором, чтобы поощрить как можно больше туристов посетить новые и малоизвестные локации.

Фото: Государственное агентство развития туризма выделило основные туристические тренды, которые, по мнению экспертов ВТО ООН, будут формировать будущее отрасли (предоставлено ДАРТ)

Рост популярности внутренних путешествий. Из-за инфляции и роста цен на нефть, приводящих к росту расходов на транспорт и проживание, современные туристы все чаще выбирают путешествия в пределах своей страны.

Путешественники ищут возможность больше изучить местные культуры, традиции и кухни. В течение следующих лет туры в небольшие, но интересные города и села будут популярны среди туристов, которые ищут уникальных впечатлений.

Гастрономический туризм. В современном мире уникальное местное/региональное нематериальное культурное наследие становится все более заметным фактором для привлечения туристов.

Эксперты ВТО ООН видят, например, в гастрономическом и винном туризме возможность не только продвигать малоизвестные направления, но и оживить местную экономику и сохранить традиции.

Экологический туризм и заповедные территории. Все большей популярностью будут пользоваться туры в национальные парки и различные природные объекты.

Туристы чаще будут стремиться к спокойному и размеренному отдыху. Основная мотивация – наблюдение и оценка местной природы, а также традиционных культур, преобладающих в этих природных зонах.

Приключенческий туризм. Альпинизм, рафтинг и трекинг будут еще более популярны среди молодых туристов, которые ищут новые и экстремальные впечатления.

Фото: Карпаты, Ивано-Франковская область (Олег Божко/РБК-Украина)

Во время путешествий туристы обычно наслаждаются тремя главными составляющими приключений: экзотикой, активным отдыхом и природой.

Глава Государственного агентства развития туризма Марианна Олеськив считает, что тренды, выделенные экспертами ВТО ООН, прекрасно вписываются в украинскую реальность.

"Война повлекла за собой большое движение тех категорий украинцев, которые при других обстоятельствах никогда бы не посетили уникальные локации центральной и западной Украины, выбрав бы Турцию, Египет или Европу. А оказывается, что наша древняя культура – равна среди равных", – отметила глава ДАРТ.

Напомним, во Всемирной туристической организации инициируют создание рабочей группы для поддержки туризма и экономики Украины. Предлагается начать с организации мероприятий в безопасных регионах.

Также всемирно известный сервис бронирования жилья A irbnb после войны будет популяризировать Украину как туристически привлекательную страну.

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