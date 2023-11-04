В атмосфері казки. Найкращі різдвяні ярмарки Європи, які варто відвідати

У листопаді в Європі вже активно готуються до новорічних свят і облаштовують святкові локації. Світ європейських ярмарків незамінний пункт для мандрівників, які цінують особливу атмосферу.

Батьківщиною різдвяних ярмарків багато хто вважає Німеччину: Штрицельмаркт у Дрездені вперше стали проводити ще у 1434 році. Але відомі такими локаціями й інші країни: казкова атмосфера пануватиме у безлічі містечок Європи.

РБК-Україна розповідає про найкращі європейські різдвяні ярмарки, які варто відвідати цієї зими.

Базель, Швейцарія

Розташування: Barfüsserplatz і Münsterplatz в історичному Старому місті.

Коли завершується: 23 грудня

У Базелі близько 155 дерев’яних будиночків розташують на тлі старого міста, освітленого блискучими вогнями. В історичному центрі вже встановлюють різдвяну ялинку з прикрасами, присвяченими місцевій легенді Йоганну Ваннеру, а ятки святково прикрашені.

Тут можна придбати кілька подарунків і смаколиків ручної роботи, а далі – сходити подивитися на 13-метрову різдвяну ялинку на площі Барфюсерплац. Там можна випити ароматного глінтвейну, після чого прогулятися вздовж річки Рейн.

Відень, Австрія

Розташування: палац Бельведер

Коли завершується: 26 грудня

Різдвяний ярмарок Wiener Chriskindlemarkt und Weihnachtstraum є, мабуть, найбільшим і добре відомим у Відні. За святковою атмосферою сюди приїздять туристи з безлічі країн.

У якості альтернативи засновник європейської туристичної компанії Black Tomato Том Марчант радить різдвяне село в Бельведерському палаці. Цю локацію люблять місцеві мешканці, і тут значно менше людей. Там можна прогулятися в атмосфері розкішної барокової архітектури палацу 18-го століття, насолоджуючись глінтвейном і випічкою.

"У цій місцевості можна знайти багато ювелірних виробів місцевих майстрів. Різьблена деревина, кераміка, дерев’яні капелюхи, прикраси, посуд – все, що забажаєте", – розповідає Марчант.

Страсбург, Франція

Розташування: Grande Île, Старе місто

Коли завершується: 24 грудня

Страсбург відомий шанувальникам свята як "столиця Різдва". Тут проводиться найстаріший святковий ринок у Франції, рік заснування якого датується 1570-м.

У місті для гостей ярмарку встановлять цілих 13 ринків, усі в межах пішої доступності один від одного. Основним буде Christkindelsmärik: він знаходитиметься на площі Бройлі. Там ви можете випити келих французького глінтвейну vin chaud, прогулюючись навколо святково прикрашених яток поблизу древнього готичного собору.

Гейдельберг, Німеччина

Розташування: Старе місто

Коли завершується: 22 грудня

Різдвяні ярмарки – частина культури Німеччини. За різними підрахунками, під кінець року по всій країні встановлюють близько 2500 таких локацій. Одним з кращих місць, де можна почати дослідження святкових традицій регіону, туристичні експерти вважають казкове місто-фортецю Гейдельберг.

Гейдельберг може похвалитися численними архітектурними пам’ятками. Наприклад, Старий міст і університет XIV століття, який відвідували видатні діячі. У місті протікає річка Неккар, поруч знаходиться Оденвальдський ліс.

Сам же різдвяний ярмарок Гейдельберга розташують по освітлених алеях старого міста. Аромат смажених горіхів та випічки, хатинки з сувенірами та катання на ковзанах на площі Карлсплац та каруселі – що може бути кращим для незабутнього вікенду в атмосфері Різдва?

Таллінн, Естонія

Розташування: Ратушна площа

Коли завершується: 8 січня

Протягом вже шести століть у центрі історичної Ратушної площі Таллінна щороку ставлять святкову різдвяну ялинку. Цього року вона сягне 15 метрів у висоту. Також тут щороку проводять ярмарок, наповнений святковою атмосферою.

Завітайте до резиденції Санта-Клауса прямо на площі, відшукайте у ятках прикраси ручної роботи та затишні в’язані речі з овечої вовни, спробуйте місцеві ковбаски, а на десерт – естонське імбирне печиво та тістечка з корицею й кардамоном, а також фірмовий глінтвейн. На завершення прогулянки подивіться виступ місцевих фольклорних танцюристів і музикантів.

Единбург, Шотландія

Розташування: East Princes Street Garden

Коли завершується: 3 січня

На тлі відомих туристичних локацій – Единбурзького замку та вікторіанського пам’ятника Вальтеру Скотту – розташується святковий ринок столиці Шотландії.

Під час ярмарки й не тільки тут можна насолодитися краєвидами з висоти пташиного польоту з вершини оглядового колеса, прокататися на ковзанці в оточенні архітектури 18-го століття, скуштувати місцеві напої та делікатеси.

Копенгаген, Данія

Розташування: дві локації – Сади Тіволі та Højbro Plads

Коли завершується: 31 та 21 грудня відповідно.

Потрапивши в сади Тіволі в Копенгагені у розпал туристичного сезону, гості можуть відчути себе в атмосфері таємничого скандинавського села. 175-річний тематичний парк щороку перетворюється на різдвяний ярмарок із 60 кіосками в чарівному декорі. Також тут є дерев’яні будиночки, прикрашені сосновими шишками та снігом. А самі дерева мальовничого саду прикрашені понад 70 000 різдвяними кульками.

За 10 хвилин ходьби розташована ще одна святкова локація, Højbro Plads. Тут сяятимуть 18 000 блискучих вогників, а місцева кухня порадує гурманів локальними делікатесами.

Нагадаємо, за даними Всесвітньої туристичної організації ООН, індустрія мандрів оговтається від наслідків пандемії на початку 2024 року. Однак вже зараз зрозуміло, що вподобання мандрівників значно змінилися. Ми писали про основні туристичні тренди, які будуть формувати майбутнє галузі.

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