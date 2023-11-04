В атмосфері казки. Найкращі різдвяні ярмарки Європи, які варто відвідати

У листопаді в Європі вже активно готуються до новорічних свят і облаштовують святкові локації. Світ європейських ярмарків незамінний пункт для мандрівників, які цінують особливу атмосферу.
Батьківщиною різдвяних ярмарків багато хто вважає Німеччину: Штрицельмаркт у Дрездені вперше стали проводити ще у 1434 році. Але відомі такими локаціями й інші країни: казкова атмосфера пануватиме у безлічі містечок Європи.
РБК-Україна розповідає про найкращі європейські різдвяні ярмарки, які варто відвідати цієї зими.
Розташування: Barfüsserplatz і Münsterplatz в історичному Старому місті.
Коли завершується: 23 грудня
Тут можна придбати кілька подарунків і смаколиків ручної роботи, а далі – сходити подивитися на 13-метрову різдвяну ялинку на площі Барфюсерплац. Там можна випити ароматного глінтвейну, після чого прогулятися вздовж річки Рейн.
Розташування: палац Бельведер
Коли завершується: 26 грудня
У якості альтернативи засновник європейської туристичної компанії Black Tomato Том Марчант радить різдвяне село в Бельведерському палаці. Цю локацію люблять місцеві мешканці, і тут значно менше людей. Там можна прогулятися в атмосфері розкішної барокової архітектури палацу 18-го століття, насолоджуючись глінтвейном і випічкою.
"У цій місцевості можна знайти багато ювелірних виробів місцевих майстрів. Різьблена деревина, кераміка, дерев’яні капелюхи, прикраси, посуд – все, що забажаєте", – розповідає Марчант.
Розташування: Grande Île, Старе місто
Коли завершується: 24 грудня
У місті для гостей ярмарку встановлять цілих 13 ринків, усі в межах пішої доступності один від одного. Основним буде Christkindelsmärik: він знаходитиметься на площі Бройлі. Там ви можете випити келих французького глінтвейну vin chaud, прогулюючись навколо святково прикрашених яток поблизу древнього готичного собору.
Розташування: Старе місто
Коли завершується: 22 грудня
Гейдельберг може похвалитися численними архітектурними пам’ятками. Наприклад, Старий міст і університет XIV століття, який відвідували видатні діячі. У місті протікає річка Неккар, поруч знаходиться Оденвальдський ліс.
Сам же різдвяний ярмарок Гейдельберга розташують по освітлених алеях старого міста. Аромат смажених горіхів та випічки, хатинки з сувенірами та катання на ковзанах на площі Карлсплац та каруселі – що може бути кращим для незабутнього вікенду в атмосфері Різдва?
Розташування: Ратушна площа
Коли завершується: 8 січня
Завітайте до резиденції Санта-Клауса прямо на площі, відшукайте у ятках прикраси ручної роботи та затишні в’язані речі з овечої вовни, спробуйте місцеві ковбаски, а на десерт – естонське імбирне печиво та тістечка з корицею й кардамоном, а також фірмовий глінтвейн. На завершення прогулянки подивіться виступ місцевих фольклорних танцюристів і музикантів.
Розташування: East Princes Street Garden
Коли завершується: 3 січня
Під час ярмарки й не тільки тут можна насолодитися краєвидами з висоти пташиного польоту з вершини оглядового колеса, прокататися на ковзанці в оточенні архітектури 18-го століття, скуштувати місцеві напої та делікатеси.
Розташування: дві локації – Сади Тіволі та Højbro Plads
Коли завершується: 31 та 21 грудня відповідно.
За 10 хвилин ходьби розташована ще одна святкова локація, Højbro Plads. Тут сяятимуть 18 000 блискучих вогників, а місцева кухня порадує гурманів локальними делікатесами.
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