Ассистенты остаются. Сколько украинских детей учатся в школах Чехии

Министерство образования Чехии посчитало, что в чешских школах учится более 48 тысяч украинских детей. Это на 2195 меньше, чем в прошлом учебном году.

Работу украинских ассистентов учителя в чешских школах и дальше будут финансировать, сообщает РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

По состоянию на 30 сентября 2023 года в Чехии насчитывалось 48 090 украинских детей в общеобразовательных и средних школах и детских садах. В прошлом году было на 2195 детей больше.



В детсадах сейчас зарегистрированы 5697 украинских детей, в прошлом году было на 1207 детей больше. В общеобразовательных школах учится 37 074 украинских детей-беженцев – на 2 404 меньше, чем в прошлом году. В младших классах учится 20 850 детей, в средних – 16 224 детей.

Большинство украинских учеников – это дети, прибывшие в страну после начала войны. Они составляют 77,5% всех учащихся из Украины в общеобразовательных школах, 66% в консерваториях, 54,3% – в детсадах и 50,5% в средних школах.

Чешское МОН продолжит финансировать работу украинских ассистентов учителей в школах. Школы будут подавать заявку на получение средств с 15 по 19 января 2024 года. Деньги пойдут на расходы школы с 1 января по 31 августа следующего года.



В 2022 году с сентября по 583 чешские школы получили на оплату труда украинских помощников учителя примерно 114 млн чешских крон (около 4,7 млн евро). С сентября по декабрь 2023 года министерство выделило средства для 510 государственных школ – примерно 101 млн чешских крон (4,1 млн евро).

Среди условий финансирования украинских помощников – число украинских детей в детсадах и общеобразовательных школах должно быть не менее 10. Ассистент должен владеть украинским языком на уровне носителя, а чешским – на уровне, достаточным для элементарного общения с чешским учителем.

Напомним, мы писали, что в Чехии одобрили продление временной защиты для украинцев. Среди будущих изменений – сокращение срока бесплатного проживания.

Раньше мы рассказывали, что будет с украинцами в Чехии после 2025 года. Власти позволят остаться тем, кто захочет.

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