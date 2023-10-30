Право остаться. Что будет с украинцами в Чехии после 2025 года

В Чехии готовятся к тому, что по окончании временной защиты часть украинцев захотят остаться в стране. Им могут предоставить такую возможность.

Об этом рассказал министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Временная защита для украинцев в ЕС завершится в 2025 году. Во многих странах уже изучают возможные сценарии, как поступать с украинскими гражданами в будущем. В Чехии призывают найти общеевропейское решение по условиям для украинцев.

"Если отдельные государства сейчас начнут придумывать собственные решения, то вполне логично, что украинцы, которые хотели бы остаться после окончания временной защиты в 2025 году – они бы сравнивали и думали, в какой стране выгоднее. Поэтому нужно унифицированное решение", – отметил министр.

По его словам, украинцев не будут просить выехать из страны после окончания защиты.

"Я не могу представить ситуацию, когда однажды людям просто скажут: "Идите все домой". Очевидно, что многие люди из Украины заинтересованы в возвращении. Между сентябрем и октябрем количество людей из Украины на нашей территории уменьшилось примерно на 14 тысяч", – обратил внимание Вит Ракушан.

Но опыт других миграционных кризисов свидетельствует, что часть людей в Чехии обустроятся и не захотят еще раз менять среду для своих детей.

"И таким людям нужно просто дать возможность, согласно хорошо продуманной схеме, остаться в Чехии", – отметил он.

Фото: Украинские беженцы в Чехии (gettyimages.com)

В то же время, в Чехии не пытаются побудить как можно больше украинцев остаться в стране.

"В проектах, которые здесь создаются, всегда важно задавать вопросы, на что они направлены. Я с самого начала говорил: давайте лучше говорить не об интеграции, а об адаптации. Потому что адаптация – это привыкание и создание условий, чтобы люди могли здесь жить. Речь не идет о том, чтобы вызвать какую-то "кражу" людей, мол, "сделаем из них за два-три года чехов и будем хотеть, чтобы оставались здесь, потому что нам так удобно", – подчеркнул министр.

Глава МВД объясняет: в Чехии уважают позицию украинской стороны, чтобы украинцев не воспринимали как беженцев, потому что Украине нужно будет вернуть значительную часть населения, чтобы оправиться от войны и развивать страну.

Напомним, мы писали, что статус защиты украинцев проверяют по общей базе ЕС. Информацию передают туда все страны блока.

Также мы рассказывали, как уехать из Чехии и отказаться от временной защиты. Следует уведомить не только страховую компанию, но и школу и налоговую.

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