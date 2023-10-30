ua en ru
Пн, 30 октября News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Право остаться. Что будет с украинцами в Чехии после 2025 года

Понедельник 30 октября 2023 12:49
UA EN RU
Право остаться. Что будет с украинцами в Чехии после 2025 года Фото: Украинцы в Чехии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Чехии готовятся к тому, что по окончании временной защиты часть украинцев захотят остаться в стране. Им могут предоставить такую возможность.

Об этом рассказал министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Временная защита для украинцев в ЕС завершится в 2025 году. Во многих странах уже изучают возможные сценарии, как поступать с украинскими гражданами в будущем. В Чехии призывают найти общеевропейское решение по условиям для украинцев.

"Если отдельные государства сейчас начнут придумывать собственные решения, то вполне логично, что украинцы, которые хотели бы остаться после окончания временной защиты в 2025 году – они бы сравнивали и думали, в какой стране выгоднее. Поэтому нужно унифицированное решение", – отметил министр.

По его словам, украинцев не будут просить выехать из страны после окончания защиты.

"Я не могу представить ситуацию, когда однажды людям просто скажут: "Идите все домой". Очевидно, что многие люди из Украины заинтересованы в возвращении. Между сентябрем и октябрем количество людей из Украины на нашей территории уменьшилось примерно на 14 тысяч", – обратил внимание Вит Ракушан.

Но опыт других миграционных кризисов свидетельствует, что часть людей в Чехии обустроятся и не захотят еще раз менять среду для своих детей.

"И таким людям нужно просто дать возможность, согласно хорошо продуманной схеме, остаться в Чехии", – отметил он.

Право остаться. Что будет с украинцами в Чехии после 2025 годаФото: Украинские беженцы в Чехии (gettyimages.com)

В то же время, в Чехии не пытаются побудить как можно больше украинцев остаться в стране.

"В проектах, которые здесь создаются, всегда важно задавать вопросы, на что они направлены. Я с самого начала говорил: давайте лучше говорить не об интеграции, а об адаптации. Потому что адаптация – это привыкание и создание условий, чтобы люди могли здесь жить. Речь не идет о том, чтобы вызвать какую-то "кражу" людей, мол, "сделаем из них за два-три года чехов и будем хотеть, чтобы оставались здесь, потому что нам так удобно", – подчеркнул министр.

Глава МВД объясняет: в Чехии уважают позицию украинской стороны, чтобы украинцев не воспринимали как беженцев, потому что Украине нужно будет вернуть значительную часть населения, чтобы оправиться от войны и развивать страну.

Напомним, мы писали, что статус защиты украинцев проверяют по общей базе ЕС. Информацию передают туда все страны блока.

Также мы рассказывали, как уехать из Чехии и отказаться от временной защиты. Следует уведомить не только страховую компанию, но и школу и налоговую.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия Помощь Украине
Отдых в Украине
Мнения
Надежда Коренева
Как получить деньги на ремонт пострадавшего из-за войны жилья: алгоритм действий
Надежда Коренева
координатор безоплатной линии юридической помощи БФ "Право на захист"
Алексей Войцеховский
Гуцульский борщ и речная рыба. Какими локальными блюдами славятся Карпаты
Алексей Войцеховский
основатель туристического портала "На море и в горы"
Антон Маринич
Нужно ли женщинам становиться на военный учет за границей: все детали
Антон Маринич
адвокат, ведущий юрисконсульт Nota Group
Елена Нечеснюк
Выплаты для ВПЛ. Кто теперь имеет право на помощь от государства по новым правилам
Елена Нечеснюк
юрист по вопросам ВПЛ БФ "Право на захист"
Все мнения