Асистенти залишаються. Скільки українських дітей навчаються у школах Чехії

Міністерство освіти Чехії порахувало, що у чеських школах навчається понад 48 тисяч українських дітей. Це на 2 195 менше, ніж у минулому навчальному році.

Роботу українських асистентів учителя у чеських школах і надалі фінансуватимуть, повідомляє РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Станом на 30 вересня 2023 року в Чехії налічувалося 48 090 українських дітей у загальноосвітніх і середніх школах та дитячих садках. Торік було на 2195 дітей більше.



У дитсадках зараз зареєстровані 5697 українських дітей, торік було на 1207 дітей більше. У загальноосвітніх школах навчається 37 074 українських дітей-біженців – на 2 404 менше, ніж торік. У молодших класах навчається 20 850 дітей, у середніх – 16 224 дітей.

Більшість українських учнів – це діти, які прибули до країни після початку війни. Вони становлять 77,5% всіх учнів з України в загальноосвітніх школах, 66% у консерваторіях, 54,3% – в дитсадках і 50,5% у середніх школах.

Чеське МОН продовжить фінансувати роботу українських асистентів учителів у школах. Школи подаватимуть заявку на отримання коштів з 15 до 19 січня 2024 року. Гроші підуть на витрати школи від 1 січня до 31 серпня наступного року.



У 2022 році з вересня по 583 чеські школи отримали на оплату праці українських помічників вчителя приблизно 114 млн чеських крон (майже 4,7 млн євро). Із вересня по грудень 2023 року міністерство виділило кошти для 510 державних шкіл – приблизно 101 млн чеських крон (4,1 млн євро).

Серед умови фінансування українських помічників – кількість українських дітей у дитсадках та загальноосвітніх школах має бути не менше 10. Асистент повинен володіти українською мовою на рівні носія, а чеською – на рівні, достатньому для елементарного спілкування із чеським учителем.

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