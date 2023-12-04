ua en ru
Пн, 04 декабря News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ассистенты остаются. Сколько украинских детей учатся в школах Чехии

Понедельник 04 декабря 2023 14:25
UA EN RU
Ассистенты остаются. Сколько украинских детей учатся в школах Чехии Фото: Украинские ученики за границей (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Министерство образования Чехии посчитало, что в чешских школах учится более 48 тысяч украинских детей. Это на 2195 меньше, чем в прошлом учебном году.

Работу украинских ассистентов учителя в чешских школах и дальше будут финансировать, сообщает РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

По состоянию на 30 сентября 2023 года в Чехии насчитывалось 48 090 украинских детей в общеобразовательных и средних школах и детских садах. В прошлом году было на 2195 детей больше.

В детсадах сейчас зарегистрированы 5697 украинских детей, в прошлом году было на 1207 детей больше. В общеобразовательных школах учится 37 074 украинских детей-беженцев – на 2 404 меньше, чем в прошлом году. В младших классах учится 20 850 детей, в средних – 16 224 детей.

Большинство украинских учеников – это дети, прибывшие в страну после начала войны. Они составляют 77,5% всех учащихся из Украины в общеобразовательных школах, 66% в консерваториях, 54,3% – в детсадах и 50,5% в средних школах.

Чешское МОН продолжит финансировать работу украинских ассистентов учителей в школах. Школы будут подавать заявку на получение средств с 15 по 19 января 2024 года. Деньги пойдут на расходы школы с 1 января по 31 августа следующего года.

В 2022 году с сентября по 583 чешские школы получили на оплату труда украинских помощников учителя примерно 114 млн чешских крон (около 4,7 млн евро). С сентября по декабрь 2023 года министерство выделило средства для 510 государственных школ – примерно 101 млн чешских крон (4,1 млн евро).

Среди условий финансирования украинских помощников – число украинских детей в детсадах и общеобразовательных школах должно быть не менее 10. Ассистент должен владеть украинским языком на уровне носителя, а чешским – на уровне, достаточным для элементарного общения с чешским учителем.

Напомним, мы писали, что в Чехии одобрили продление временной защиты для украинцев. Среди будущих изменений – сокращение срока бесплатного проживания.

Раньше мы рассказывали, что будет с украинцами в Чехии после 2025 года. Власти позволят остаться тем, кто захочет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия школа діти
Отдых в Украине
Мнения
Елена Чернега
Крещатик 1913 года и искусство Косовщины. Какие уникальные выставки можно увидеть онлайн
Елена Чернега
эксперт по виртуальному туризму
Артур Лупашко
Отсутствие all inclusive и быстрые доходы. Главные мифы о гостиничном бизнесе в Украине
Артур Лупашко
основатель и СЕО сети Ribas Hotels Group
Антон Тараненко
Собственная вилла на Бали. Сколько стоит самое выгодное жилье на известном острове
Антон Тараненко
основатель международной девелоперской компании ANTA Group
Анастасия Коваль
Жизнь без паспорта. Чем грозит отсутствие документов во время войны
Анастасия Коваль
аналитик направления правовой помощи лицам без гражданства БФ "Право на захист"
Все мнения