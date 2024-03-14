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Аресты набирают обороты. В популярной стране взялись за российских туристов

Четверг 14 марта 2024 16:45
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Аресты набирают обороты. В популярной стране взялись за российских туристов Фото: Российские туристы в Таиланде (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Таиландская полиция взялась за проверки россиян, которых все чаще ловят на незаконном бизнесе. Аресты российских граждан набирают обороты.

13 марта стражи порядка обнаружили нелегальную косметологическую клинику и пляжный ресторан, которые открыли россияне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Thaiger.

В Таиланде все чаще обнаруживают россиян, прибывших в качестве туристов или по другим визам, но незаконно организующих бизнес. Они в основном оказывают услуги своим согражданам, а рекламируются в соцсетях. Налоги государство не получает.

На "захват рынка" жалуются местные предприниматели, поэтому полиция устраивает регулярные рейды по выявлению незаконной деятельности.

13 марта правоохранители разоблачили косметологическую клинику на острове Самуи, принадлежавшую паре россиян. Заведение работало без медицинской регистрации в арендованном помещении гостиницы. В "клинике" проводились рискованные процедуры, в частности инъекции тромбоцитов. Во время рейда полиция обнаружила незарегистрированные препараты и оборудование. Россиян арестовали.

Также на острове Пха Нган обнаружили принадлежавший россиянину ресторан. Там работали незарегистрированные работники из Бирмы. Владельца задержали и предъявили ряд обвинений.

Ранее под арест попал другой россиянин, на этом же острове организовавший незаконную аренду автомобилей. Перед этим россиян за такой бизнес задержали на Пхукете.

Напомним, мы писали, что в январе на острове Пхукет в Таиланде арестовали группу россиян. О нарушителях полиции сообщил местный житель.

Также сообщалось, что популярная туристическая страна планировала отменять визы тысячам россиян.

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