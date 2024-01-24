В популярной стране арестовали группу россиян: в чем их обвиняют

На острове Пхукет в Таиланде арестовали группу из 5 россиян. Их задержали за незаконные азартные игры.

О нарушителях полиции сообщил местный житель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Phuket Express.

В понедельник полиция провела рейд на виллу в районе Равай на острове Пхукет. Там обнаружили пятерых россиян за игрой в покер и азартными играми.

В Таиланде действуют одни из самых строгих в мире законов против азартных игр. У нарушителей изъяли два набора покерных карт, 88 валютных фишек и кальян, также запрещенный в Таиланде. Россияне признались полиции, что играли в азартные игры с валютными фишками для обмена на криптовалюту.

Туристов доставили в полицейский участок, где им предъявили обвинения в незаконной игре в азартные игры. А одному из них было предъявлено дополнительное обвинение в запрещенном ввозе незаконного товара – кальяна.

Инциденты с россиянами в Таиланде случаются регулярно. Их нередко подозревают в незаконной работе гидами, но это сложно доказать. Также российских туристов задерживают за поведение – например, в декабре 2023 арестовали россиянина, который ходил по улицам с мечом.

Напомним, мы писали, туристы из РФ сталкиваются с отказами во въезде в Израиль. Это объясняется предотвращением нелегальной миграции.

Также мы рассказывали, что на Бали начали принимать жесткие меры против россиян. Туристов обвиняют в незаконной работе.