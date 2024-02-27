Популярная туристическая страна отменяет визы тысячам россиян: причины

Тысячам российских туристов на Шри-Ланке сообщили о том, что они должны выехать в течение 14 дней. Соответствующий документ опубликовал Департамент иммиграции и эмиграции.

Такое решение касается тех туристов, которые находятся в Шри-Ланке долгое время, чтобы избежать войны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на independent.co.uk и dailymirror.lk.

Департамент иммиграции Шри-Ланки обнародовал письмо секретарю Министерства туризма с просьбой сообщить долгосрочным российским и украинским туристам, проживающим на Шри-Ланке, что они должны выехать до 7 марта.

В циркуляре отмечено, что украинцам и россиянам, пострадавшим от прекращения полетов в их страны после начала войны, разрешено оставаться на Шри-Ланке с 28 февраля 2022 без штрафов за просроченные туристические визы.

Правительственные источники сообщили Daily Mirror, что с 28 февраля 2022 года визы продлили 11 463 россиянам и 3 993 украинцам.

Между тем офис президента Шри-Ланки приказал провести расследование по циркуляру и заявил, что правительство официально не принимало решения отменять визы туристам.

Министр туризма Харин Фернандо сообщал, что ведомство получает жалобы на некоторых российских туристов, ведущих незаконный бизнес в южной части страны. По его словам, власти провели рейды после обсуждений с Департаментом иммиграции.

Фото: На Шри-Ланке продлили визы более 11 тысяч российских туристов (gettyimages.com)

В частности, в районах Велигама и Аругам-Бей возросло количество российских заведений, которые допускали только "белокожих" граждан со строгим запретом для местных. Некоторые из бизнесов включали работу баров и ресторанов, аренду скутеров и занятия водными видами спорта. Налоги за такую деятельность на Шри-Ланке россияне не платили.

Напомним, мы писали, что в Таиланде арестовали группу россиян. Их застали за запрещенными в стране азартными играми.

Также мы рассказывали, что на Бали начали принимать жесткие меры против россиян. Туристов обвиняют в незаконной работе.