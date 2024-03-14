Арешти набирають оберти. У популярній країні взялися за російських туристів

Поліція Таїланду взялася за перевірки росіян, яких все частіше ловлять на незаконному бізнесі. Арешти російських громадян набирають обертів.

13 березня правоохоронці виявили нелегальну косметологічну клініку та пляжний ресторан, які відкрили росіяни, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Thaiger.

У Таїланді все частіше виявляють росіян, які прибули як туристи чи за іншими візами, але незаконно організовують бізнес. Вони переважно надають послуги своїм співгромадянам, а рекламуються у соцмережах. Податки держава не отримує.

На "захоплення ринку" скаржаться місцеві підприємці, тому поліція влаштовує регулярні рейди з виявлення незаконної діяльності.

13 березня правоохоронці викрили косметологічну клініку на острові Самуї, яка належала парі росіян. Заклад працював без медичної реєстрації в орендованому приміщенні готелю. У "клініці" проводили ризиковані процедури, зокрема, ін'єкції тромбоцитів. Під час рейду поліція знайшла незареєстровані препарати та обладнання. Росіян заарештували.

Також на острові Пха Нган виявили ресторан, який належав росіянину. Там працювали незареєстровані працівники з Бірми. Власника затримали і висунули низку звинувачень.

Раніше під арешт потрапив інший росіянин, який на цьому ж острові організував незаконну оренду автомобілів. Перед цим росіян за такий бізнес затримали на Пхукеті.

Нагадаємо, ми писали, що у січні на острові Пхукет у Таїланді арештували групу росіян. Про порушників поліцію повідомив місцевий житель.

Також повідомлялося, що популярна туристична країна планувала скасовувати візи тисячам росіян.