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600 000 вакансий. Почему в Германии не хватает специалистов и кого именно ищут

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Суббота 17 июня 2023 13:10
600 000 вакансий. Почему в Германии не хватает специалистов и кого именно ищут Фото: Каких специалистов не хватает в Германии (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

В Германии и дальше наблюдается нехватка специалистов в различных отраслях. Всего за прошлый год работодатели в стране не смогли заполнить около 630 тысяч вакансий.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Thelocal.de.

В каких отраслях больше всего не хватает специалистов в Германии

Несмотря на относительно медленное экономическое восстановление в 2022 году, работодатели Германии не смогли заполнить около 630 000 вакансий в своих отраслях, говорится в отчете Института германской экономики (IW).

Раньше особенно востребованы были люди с образованием в области информационных технологий, электротехники и проектирования и надзора за строительством. Сейчас в Германии не хватает специалистов еще и в таких отраслях: здравоохранение, социальные услуги, обучение и образование.

Все больше растет недостаток квалификации в секторах, ранее не очень страдавших от нехватки рабочей силы: в сфере коммерческих услуг, торговли, дистрибуции, гостиничного хозяйства и туризма. В этих отраслях в прошлом году количество незаполненных вакансий выросло почти втрое.

Специалист по трудовому праву Немецкой конфедерации квалифицированных ремесел Ян Данненбринг говорит, что нехватка рабочей силы оказывает сильное влияние и на сектор торговли.

600 000 вакансий. Почему в Германии не хватает специалистов и кого именно ищутФото: Количество вакансий в сфере гостеприимства за прошлый год выросло в три раза (Getty Images)

"Мы очень страдаем от нехватки квалифицированных работников. Нужны квалифицированные специалисты, работу которых вряд ли можно автоматизировать, как часто происходит на предприятиях", – говорит он.

В немецком экономическом институте IW Cologne полагают, что Германия не сможет решить проблему нехватки квалифицированных работников без значительного роста миграции.

В марте по всей стране было занято рекордные 45,6 миллиона человек, но увеличение показателей занятости произошло почти исключительно благодаря мигрантам. Особенно мигрантам из стран, не входящих в ЕС.

"Даже если мы активизируем весь внутренний потенциал, это будет невозможно без дальнейшей иммиграции, в том числе по демографическим причинам. Нам нужна миграция как рабочей силы, так и квалифицированных работников", – пояснила глава Федерального агентства занятости Андреа Налес.

Правительство Германии надеется поощрить новый приток квалифицированных работников в страну, писало РБК-Украина накануне.

Также мы перечисляли профессии, где больше всего ощущается дефицит рабочей силы в Германии:

  • работники гостиниц и ресторанов;
  • водители автобусов;
  • слесари;
  • специалисты по уходу за детьми;
  • строители;
  • инженеры в области автомобилестроения;
  • архитекторы;
  • фармацевты;
  • специалисты по информационным технологиям.

Также сейчас нехватка рабочей силы ощущается и в Польше. А раньше стало известно, почему мало беженцев за границей нашли работу.

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