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Нехватка рабочей силы. Какие специалисты больше всего нужны в Польше: вакансии

Новина українською →
Вторник 13 июня 2023 11:43
Нехватка рабочей силы. Какие специалисты больше всего нужны в Польше: вакансии Фото: Нехватка специалистов на рабочие специальности в Польше (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

В Польше сталкиваются с нехваткой специалистов, в том числе из-за войны в Украине. Наибольшая нехватка ощущается на предприятиях, где работали мужчины: значительная часть из них уехала в Украину, чтобы защищать страну.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Rfi.fr.

"Поехали защищать Родину". Где больше всего не хватает работников

В маленькой строительной компании Шимона Яневского в Польше работало 10 украинцев, но началась война и все изменилось, пишет издание.

"У меня больше нет ни одного украинского сотрудника. Они были опорой моей компании", – говорит мужчина.

Рабочие его компании уехали в Украину в январе 2022 года, чтобы увидеться со своими семьями. Через месяц Россия вторглась в их страну, и они больше не вернулись. Яневский – далеко не единственный польский предприниматель, потерявший украинских работников из-за войны.

По официальным данным, более 300 000 украинцев имели вид на жительство в Польше до полномасштабной войны, хотя реальным количеством украинцев, которые тогда жили в Польше, считается примерно 1,5 миллиона.

"Украинские граждане, мужчины, покинули свои рабочие места в Польше и уехали защищать Родину", – сообщила министр семьи и социальной политики Польши Марлена Малаг.

Работодатели сообщают, что некоторые отрасли рискуют потерять рабочую силу, добавила она.

Нехватка рабочей силы. Какие специалисты больше всего нужны в Польше: вакансииФото: Больше всего работников не хватает в отраслях, где работали мужчины (Getty Images)

Больше всего пострадал польский строительный сектор: до войны там работало 480 000 иностранцев, и четверо из пяти были из Украины, говорит Ян Стилинский, председатель Польской ассоциации работодателей строительной промышленности (PZPB).

Четверть украинцев-мужчин в Польше покинули страну после начала войны 24 февраля, сообщают польские СМИ.

Дефицит рабочей силы усиливается

Дефицит рабочей силы в Польше усугубляется. В 2019 году уже существовала потребность в 150 000 работниках, а сегодня это количество возросло примерно до 250 000. Проблема в первую очередь касается малого и среднего бизнеса в восточной Польше, граничащей с Украиной.

В течение месяца Яневскому пришлось привлекать субподрядчиков. Он поддерживает связь со своими сотрудниками в Украине и оказывает поддержку стране в тяжелое время.

"Это была команда, с которой я работал четыре года по своим стандартам, и мы очень хорошо ладили", — говорит Яневский. Сейчас он принимает 10 членов семей своих сотрудников – жен и детей, вынужденно ставших беженцами.

Впрочем, дефицит рабочей силы – не единственная проблема.

"К этому прилагаются и другие серьезные проблемы, вызванные войной: резкий рост цен на материалы, топливо, цемент, есть дефицит других основных продуктов из-за разрыва цепей поставок", — говорит Барбара Дзецюхович, глава Национальной палаты дорожного строительства.

Нехватка рабочей силы. Какие специалисты больше всего нужны в Польше: вакансииФото: Сегодня потребность в работниках в Польше составляет около 250 000 человек (Getty Images)

Какие рабочие профессии наиболее востребованы в Польше

С 1 января 2023 года минимальная зарплата в Польше составляет 3490 злотых брутто (29665 гривен). Если говорить о нетто, то есть зарплате "на руки", это минимум 2709,48 злотых (23 030 гривен). С июля 2023 года "минималка" в Польше должна вырасти еще раз. Тогда будет составлять 2783,86 злотых нетто.

РБК-Украина приводит список из неокторых рабочих профессий, наиболее пользующихся спросом в Польше:

  • электрик: зарплата может колебаться от 3000 до 7000 злотых в месяц;
  • слесарь: от 2 800 до 6 000 злотых;
  • каменщик: от 2 700 до 5 700 злотых;
  • столяр: от 2700 до 5000 злотых.
  • сварщик: от 2 800 до 6 200 злотых;
  • механик: 2 800 до 6 800 злотых;
  • водитель грузовика: от 2 900 до 5 800 злотых;
  • сантехник: от 2800 до 6000 злотых;
  • краситель: от 2800 до 5300 злотых.

Отметим, это усредненные зарплаты, которые обычно можно получить "на руки" после всех налогов. Заработная плата может отличаться в зависимости от региона Польши, опыта работника, условий и часов труда и его навыков.

Напомним, с дефицитом кадров сталкиваются и в Германии. Мы писали, каких работников там больше всего не хватает.

Также мы писали, можно ли выезжать на работу в Европу во время военного положения.

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