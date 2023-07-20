ua ru
Чт, 20 июля News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

До 4500 гривен. За какие нарушения штрафуют велосипедистов в Польше

Новина українською →
Четверг 20 июля 2023 14:42
До 4500 гривен. За какие нарушения штрафуют велосипедистов в Польше Фото: Езда на велосипеде (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы в Польше летом чаще пользуются велосипедами, потому что для этого создана качественная инфраструктура. Но многие велосипедисты ежедневно нарушают правила дорожного движения, даже не осознавая этого.

За что в Польше могут оштрафовать человека за рулем велосипеда, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на inpoland.net.pl.

Польская полиция не часто проверяет велосипедистов, но правила все равно необходимо соблюдать. Существуют требования к оснащению "железных коней". Если езда в шлеме не обязательна, то техническое состояние велосипедов должно соответствовать нормам.

В частности, для велосипедов обязательно такое оборудование:

  • спереди – по меньшей мере один селективный габаритный фонарь белого или желтого цвета (может быть мигающим);
  • сзади – по меньшей мере один (не треугольный) красный световозвращатель и по меньшей мере один красный габаритный фонарь (может быть мигающим);
  • по крайней мере один эффективно работающий тормоз;
  • звонок или другой предупреждающий сигнал с пронзительным звуком.

Следует учитывать, что использовать габаритные огни обязательно только во время движения в темное время суток. Днем это не обязательно.

До 4500 гривен. За какие нарушения штрафуют велосипедистов в Польше

Фото: Велосипеды в Европе (pixabay.com)

Так что велосипедистов, которых остановят за рулем без света в сумерках, могут оштрафовать на сумму от 20 до 500 злотых (185-4622 грн).

Напомним, мы писали, чтов Польше штрафуют сборщиков грибов и ягод в лесу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша ПДР велосипед штрафи
Отдых в Украине
Мнения
Наталья Будянская
Низкие зарплаты и "ненужные" дипломы. Почему украинцам сложно найти работу за границей
Наталья Будянская
путешественница, писатель
Елена Смоляк
В Украине изменят процедуру получения гражданства. Почему это важно
Елена Смоляк
член правления ОО "Правосвідомі", адвокат
Марина Казакова
Впервые за границу. Как спланировать поездку без лишних хлопот: советы женщинам
Марина Казакова
эксперт по туризму, владелица турагентства
Виталий Чорненький
Подальше от боевых действий. Что нужно знать об эвакуации детей во время войны
Виталий Чорненький
координатор направления юридической помощи БФ "Право на захист"
Все мнения