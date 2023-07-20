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До 4500 гривень. За які порушення штрафують велосипедистів у Польщі

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Четвер 20 липня 2023 14:42
До 4500 гривень. За які порушення штрафують велосипедистів у Польщі Фото: Їзда на велосипеді (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці у Польщі влітку частіше користуються велосипедами, бо для цього створена якісна інфраструктура. Але чимало велосипедистів щодня порушують правила дорожнього руху, навіть не усвідомлюючи цього.

За що у Польщі можуть оштрафувати людину за кермом велосипеда, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на inpoland.net.pl.

Польська поліція не часто перевіряє велосипедистів, але правил все одно необхідно дотримуватися. Є вимоги до оснащення "залізних коней". Якщо їзда в шоломі не є обов'язковою, то технічний стан велосипедів має відповідати нормам.

Зокрема, для велосипедів обов’язкове таке обладнання:

  • спереду – щонайменше один селективний габаритний ліхтар білого або жовтого кольору (може бути блимаючим);
  • ззаду – щонайменше один (не трикутний) червоний світловідбивач та щонайменше один червоний габаритний ліхтар (може бути блимаючим);
  • принаймні одне ефективно працююче гальмо;
  • дзвінок або інший попереджувальний сигнал із пронизливим звуком.

Слід враховувати, що використовувати габаритні вогні обов'язково тільки під часу руху в темну пору доби. Вдень це необов'язково.

До 4500 гривень. За які порушення штрафують велосипедистів у Польщі

Фото: Велосипеди у Європі (pixabay.com)

Тож, велосипедистів, яких зупинятть за кермом без світла у сутінках, можуть оштрафувати на суму від 20 до 500 злотих (185-4622 грн).

Нагадаємо, ми писали, що у Польщі штрафують збирачів грибів та ягід у лісі.

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